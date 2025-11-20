Экономика

Александр Котов: Современная налоговая служба – это сплав высоких технологий и богатого опыта

С профессиональным праздником работников налоговых органов Российской Федерации в Псковской области от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель регионального парламента Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас, сотрудников и ветеранов управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области, с 35-летием образования фискального ведомства и профессиональным праздником – Днём работника налоговых органов Российской Федерации! Современная налоговая служба – это гармоничное соединение высоких технологий и богатого опыта, безупречное исполнение государственных функций пополнения бюджета и укрепления финансовой устойчивости страны, дополненное искренним стремлением сделать уплату налогов удобной и комфортной процедурой для каждого гражданина», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что благодаря работе налоговиков обеспечивается стабильное поступление бюджетных средств, направляемых на развитие экономики, реализацию социальных программ и выполнение важнейших общественных задач.

«Каждый рубль, собранный благодаря вашей деятельности, идёт на благо наших граждан – строительство школ и больниц, поддержку семей, пенсионеров и детей, укрепление обороноспособности страны. Безусловно, залогом эффективности налоговой службы являются её кадры – молодые специалисты, опытные профессионалы и мудрые ветераны, создавшие прочный фундамент, на который опирается современное налоговое администрирование, сочетающее традиции и инновации. Здоровья, благополучия, новых успехов и достижений!» - подытожил спикер Собрания.