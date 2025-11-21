Экономика

Сергей Вострецов: Пенсионеры не должны жить от индексации до индексации

С 1 января 2026 года в России страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%, что превышает прогнозируемую инфляцию. Об этом сообщил заместитель министра труда Андрей Пудов. По его словам, средний размер страховой пенсии по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и достигнет 27,1 тыс. рублей. Позицию объединения СОЦПРОФ обозначил председатель Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

По данным Социального фонда РФ, на 1 октября текущего года средний размер страховой пенсии составлял около 25,2 тыс. рублей. Индексация затронет 38 млн граждан, включая как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Помимо этого, с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы и социальные пенсии — на 6,8%, что соответствует темпам роста прожиточного минимума. Эта мера коснется порядка 4,4 млн человек, и, как уточнил Пудов, финансирование полностью обеспечено.

О предстоящей январской индексации ранее напоминала депутат Госдумы Светлана Бессараб, отметив также, что военные пенсии могут быть повышены примерно на 4%, но точное значение будет зависеть от инфляции.

Профсоюзы традиционно внимательно следят за изменениями в пенсионной системе, и объявленная индексация стала предметом обсуждения внутри Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Председатель объединения Сергей Вострецов отметил, что повышение страховых пенсий — шаг в правильном направлении, но подчеркнул необходимость системных решений.

«Мы приветствуем индексацию выше уровня инфляции, но профсоюзы СОЦПРОФ считают, что сама логика пенсий как компенсации утраченного заработка должна быть пересмотрена. Сегодняшнее повышение — это важный жест государства в адрес людей, которые десятилетиями работали на страну. Однако мы должны честно сказать: пенсионеры не должны жить от индексации до индексации. Наша задача — добиться такого уровня пенсионного обеспечения, при котором человек чувствует себя защищённым каждый день, а не только после очередного повышения. И СОЦПРОФ будет добиваться, чтобы будущие решения учитывали реальные расходы граждан, рост тарифов и необходимость достойного уровня жизни для старшего поколения», - сказал Сергей Вострецов.

По мнению главы профсоюзного объединения, дальнейшие реформы должны включать более точные механизмы оценки потребностей пенсионеров и гарантии устойчивого индексационного механизма.

Индексация страховых и социальных пенсий с 2026 года станет ощутимой поддержкой миллионов россиян. Однако профсоюзы СОЦПРОФ напоминают: повышение — это только один из элементов долгосрочной пенсионной политики, которая должна быть ориентирована на устойчивость, справедливость и реальный уровень жизни граждан.