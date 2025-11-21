Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Завершается строительство «Надвратного дома»
«Культурный код» крылатые выражения
Новогодний корпоратив
Работа в «Россети Северо-Запад»
ESG-активность на Некрасова
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
где подают лучший завтрак
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
Дорогу педагогу
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
вопросы о муниципальной реформе
история буквы «Ё»
 
 
 
ещё Экономика 21.11.2025 13:420 Годовая инфляция в Псковской области в октябре замедлилась и составила почти 9% 22.11.2025 11:200 До 1 декабря жители Псковской области могут выбрать страховщика для управления пенсионными накоплениями 22.11.2025 10:400 Сергей Вострецов: Пенсионеры не должны жить от индексации до индексации 21.11.2025 16:560 Бритье по максимуму: цены на станки в России взлетели до рекордных значений 21.11.2025 13:420 Годовая инфляция в Псковской области в октябре замедлилась и составила почти 9% 21.11.2025 11:450 Госдума приняла закон о введении технологического сбора с 1 сентября 2026 года
 
 
 
Самое популярное 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове 16.11.2025 13:401 Фотофакт: Благоустройство территории началось вокруг здания бывшего казино в Пскове 18.11.2025 20:030 Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Сергей Вострецов: Пенсионеры не должны жить от индексации до индексации

22.11.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

С 1 января 2026 года в России страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%, что превышает прогнозируемую инфляцию. Об этом сообщил заместитель министра труда Андрей Пудов. По его словам, средний размер страховой пенсии по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и достигнет 27,1 тыс. рублей. Позицию объединения СОЦПРОФ обозначил председатель Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

По данным Социального фонда РФ, на 1 октября текущего года средний размер страховой пенсии составлял около 25,2 тыс. рублей. Индексация затронет 38 млн граждан, включая как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Помимо этого, с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы и социальные пенсии — на 6,8%, что соответствует темпам роста прожиточного минимума. Эта мера коснется порядка 4,4 млн человек, и, как уточнил Пудов, финансирование полностью обеспечено.
О предстоящей январской индексации ранее напоминала депутат Госдумы Светлана Бессараб, отметив также, что военные пенсии могут быть повышены примерно на 4%, но точное значение будет зависеть от инфляции.

Профсоюзы традиционно внимательно следят за изменениями в пенсионной системе, и объявленная индексация стала предметом обсуждения внутри Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Председатель объединения Сергей Вострецов отметил, что повышение страховых пенсий — шаг в правильном направлении, но подчеркнул необходимость системных решений.

«Мы приветствуем индексацию выше уровня инфляции, но профсоюзы СОЦПРОФ считают, что сама логика пенсий как компенсации утраченного заработка должна быть пересмотрена. Сегодняшнее повышение — это важный жест государства в адрес людей, которые десятилетиями работали на страну. Однако мы должны честно сказать: пенсионеры не должны жить от индексации до индексации. Наша задача — добиться такого уровня пенсионного обеспечения, при котором человек чувствует себя защищённым каждый день, а не только после очередного повышения. И СОЦПРОФ будет добиваться, чтобы будущие решения учитывали реальные расходы граждан, рост тарифов и необходимость достойного уровня жизни для старшего поколения», - сказал Сергей Вострецов.

По мнению главы профсоюзного объединения, дальнейшие реформы должны включать более точные механизмы оценки потребностей пенсионеров и гарантии устойчивого индексационного механизма.

Индексация страховых и социальных пенсий с 2026 года станет ощутимой поддержкой миллионов россиян. Однако профсоюзы СОЦПРОФ напоминают: повышение — это только один из элементов долгосрочной пенсионной политики, которая должна быть ориентирована на устойчивость, справедливость и реальный уровень жизни граждан.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 134 человека
22.11.2025, 11:200 До 1 декабря жители Псковской области могут выбрать страховщика для управления пенсионными накоплениями 22.11.2025, 11:000 62 года назад в Далласе убит Джон Кеннеди — 35-й президент США 22.11.2025, 10:400 Сергей Вострецов: Пенсионеры не должны жить от индексации до индексации 22.11.2025, 10:200 Новый проект анонсировала директор конкурсов «Миссис Россия»
22.11.2025, 10:001 Еще около 20 пушкиногорских домовладений подключили к «голубому» топливу 22.11.2025, 09:400 «Миссис Россия-2025»: Я прилетела в Псков с третьего раза 22.11.2025, 09:200 «Ё» - моё: История самой противоречивой буквы русского алфавита 22.11.2025, 09:000 День психолога отмечается сегодня в России
21.11.2025, 22:001 Почему некоторые пары предпочитают заводить животных вместо детей, рассказал психолог 21.11.2025, 22:000 В Псковской области против гриппа привились более 200 тысяч человек 21.11.2025, 21:490 ДТП затрудняет движение на площади Ленина в Пскове 21.11.2025, 21:400 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 22 ноября
21.11.2025, 21:200 Детские футбольные команды поспорили за Кубок областной федерации 21.11.2025, 21:000 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 21.11.2025, 20:400 Представители сферы профобразования Псковской и Витебской областей обсудили совместные проекты и развитие сотрудничества 21.11.2025, 20:350 В Великих Луках состоялась конференция, посвящённая 160-летию со дня рождения Патриарха Тихона
21.11.2025, 20:240 «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала. ВИДЕО 21.11.2025, 20:200 Научные сотрудники псковского музея выступили на конференции в Великом Новгороде 21.11.2025, 20:000 Лекцию по кибербезопасности и соревнованиям по фиджитал-футболу провели для детей из Печор 21.11.2025, 19:400 Молодёжь Псковской области проводит антинаркотические акции
21.11.2025, 19:200 Газель, Subaru и трактор столкнулись на трассе «Псков» 21.11.2025, 19:010 По вопросам цифровой маркировки товаров в Роспотребнадзор по Псковской области поступило более 40 обращений 21.11.2025, 19:000 Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 22 ноября 21.11.2025, 18:400 Михаил Ведерников и Наталья Петкевич возложили цветы к мемориалу в центре Витебска в память о защитниках Родины
21.11.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала 21.11.2025, 18:200 В Псковском филиале университета ФСИН России состоялся семинар, посвященный психолого-педагогическим работе 21.11.2025, 18:190 Зараженную партию луковиц тюльпанов из Германии уничтожат в Псковской области 21.11.2025, 18:160 «Чай втроем»: Светлана Мельникова о чертополохе, голодных экскурсоводах и музейной профдеформации. ВИДЕО
21.11.2025, 18:150 Псковичка представила регион на встрече лидеров «Росмолодёжь.Предпринимай» 21.11.2025, 18:130 В ПТС объяснили, где локализуются основные проблемы с известковыми отложениями 21.11.2025, 18:080 В Пскове не поддержали помилование осужденного за преступление против половой неприкосновенности 21.11.2025, 18:020 Светлана Мельникова: Оставить музейное дело — это жертва
21.11.2025, 18:000 Псковские школьники сделали игрушки для бездомных собак в рамках марафона Добрых дел 21.11.2025, 17:560 Опубликован план приуроченных к Международному дню инвалидов мероприятий в Великих Луках 21.11.2025, 17:530 Минюст объявил новых иноагентов 21.11.2025, 17:510 В каких случаях нужно обратиться к ортодонту, напомнили псковичам
21.11.2025, 17:450 Александр Стройло: Изборск – лучший город Земли! 21.11.2025, 17:440 Суд рассмотрит спор ООО «Перспектива» с администрацией Пскова из-за конкурса на управление домами 21.11.2025, 17:360 «Ростелеком» и «Базис» расскажут об особенностях инфраструктурного ПО 21.11.2025, 17:180 Юные дарования выступят в Пскове с губернаторским симфоническим оркестром
21.11.2025, 17:150 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Я в агро» 21.11.2025, 17:110 В СОЦПРОФ поддержали введение ответственности за «тихое увольнение» сотрудников 21.11.2025, 16:560 Бритье по максимуму: цены на станки в России взлетели до рекордных значений 21.11.2025, 16:400 «Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости. ВИДЕО
21.11.2025, 16:270 Эксперт рассказал, как настроить мобильный интернет без лишних рисков 21.11.2025, 16:250 Mitsubishi Space Star конфисковали у жителя Пыталовского округа за нетрезвую езду 21.11.2025, 16:210 Большинство псковичей считает допустимым искать новую работу, не уволившись — опрос 21.11.2025, 16:160 Жизнь превратилась в музейное дело: как Светлана Мельникова стала деятелем искусства
21.11.2025, 15:550 «Дневной дозор»: Нужно ли отказаться от партийных списков на выборах? 21.11.2025, 15:510 Музей-заповедник «Изборск» напомнил о перевыпуске Пушкинской карты с 1 января 21.11.2025, 15:480 В псковской деревне Родина появился 4G-интернет 21.11.2025, 15:460 Социальную защиту работников обсудили с главами трех округов Псковской области
21.11.2025, 15:420 Один бетонщик на пять инженеров: стройке угрожает кадровый разрыв 21.11.2025, 15:350 Суд обязал подрядчика исправить дефекты капремонта фасада дома в Дно 21.11.2025, 15:300 Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных состоялось в Печорах 21.11.2025, 15:270 Второй региональный «Кубок защитников Отечества» пройдет в Пскове 12-13 декабря
21.11.2025, 15:250 На границе РФ в Псковской области у пассажира автобуса изъяли более 2,5 млн рублей 21.11.2025, 15:180 День приёмов псковских участников СВО по социальным вопросам проведет «Единая Россия» 21.11.2025, 15:050 Участок дороги на улице Рокоссовского перекроют в Пскове 21.11.2025, 15:031 Светлана Мельникова: Из детских воспоминаний династии врачей в мир музыки и культуры
21.11.2025, 14:380 «Беседка»: «Мисс и Миссис Псков-2025» накануне финала 21.11.2025, 14:340 Российские учёные применяют ИИ для отслеживания популяции волков 21.11.2025, 14:301 Дорогу педагогу: как Псковская область ищет учителей для своего будущего 21.11.2025, 14:290 «Дед Мороз фест» с призовым фондом 100 тысяч рублей пройдет в Пскове
21.11.2025, 14:260 Игорь Руденя посетил объекты промышленности и социальной сферы Псковского региона 21.11.2025, 14:170 «Придумано и сделано в России»: серия подсвечников «Природа севера» 21.11.2025, 14:140 Крестный ход вокруг Пскова совершили прихожане храма Димитрия Солунского 21.11.2025, 14:120 На выходных в ресторане «СтругановЪ» пройдут творческие мероприятия для детей и взрослых
21.11.2025, 14:070 Группа «Бригадный подряд» даст концерт в Пскове 21 ноября 21.11.2025, 14:030 Юрий Бурлин назвал причину снижения компенсационных платежей за сброс сточных вод 21.11.2025, 13:480 Мошенники обманули псковича под предлогом оказания интимных услуг 21.11.2025, 13:420 Годовая инфляция в Псковской области в октябре замедлилась и составила почти 9%
21.11.2025, 13:351 Интерактив: Освободите жителей Писковичской волости от транспортного налога! 21.11.2025, 13:210 Председателя Контрольно-счетной палаты Пскова предложили переизбрать на новый срок  21.11.2025, 13:180 Открылась XI научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» 21.11.2025, 13:080 В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из бара. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru