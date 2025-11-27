Псковcкая обл.
Экономика

Авито: Средние зарплатные предложения для бухгалтеров выросли на 18% за год

28.11.2025 10:49|ПсковКомментариев: 0

Эксперты Авито Работы и Авито Услуг изучили динамику зарплатных предложений для бухгалтеров, а также проанализировали рост спроса на услуги в сфере финансов. По итогам января–октября 2025 года средняя предлагаемая заработная плата бухгалтеров в России составила 60 238 рублей в месяц, что на 18% выше аналогичного периода прошлого года. Рост доходов отражает усиление роли финансовой экспертизы в компаниях, повышение требований к качеству отчётности и цифровизацию финансовых процессов.

Изображение: «Шедеврум»

Важно уточнить, что приведённые значения отражают средние зарплатные предложения для специалистов с небольшим опытом работы — от одного до трёх лет. Фактический уровень дохода может заметно отличаться в зависимости от сферы деятельности компании, сложности функционала, уровня ответственности и занимаемой позиции. На ведущих ролях бухгалтеры могут получать более высокие предложения.

Лидером по уровню доходов стала Москва — средняя предлагаемая заработная плата бухгалтеров здесь составила 94 278 рублей в месяц, что на 22% выше, чем годом ранее. Столичный уровень оплаты формируется благодаря экономической структуре региона: в Москве расположены головные офисы корпораций, международные компании, финансовые учреждения и IT-сектор, где бухгалтеры работают с многоконтурной отчётностью, сложным документооборотом и повышенными требованиями к квалификации. Такие задачи закономерно формируют высокий уровень предложений.

На второй позиции находится Камчатский край, где средняя предлагаемая заработная плата бухгалтеров достигла 84 373 рублей в месяц (+8%). На уровень оплаты в регионе влияют коэффициенты, удалённость территории и конкуренция за кадры, из-за которого работодатели вынуждены предлагать более высокие условия для привлечения специалистов. Географические особенности региона делают финансовых специалистов особенно востребованными.

Третье, четвертое и пятое места занимают Московская область, Санкт-Петербург и Мурманская область. В Подмосковье бухгалтеры могут рассчитывать на 82 145 рублей в месяц (+21%), в Санкт-Петербурге — на 77 877 рублей в месяц (+19%), а в Мурманской области — на 70 267 рублей в месяц (+16%). В регионах на уровень доходов влияет высокая концентрация производственных, логистических, девелоперских и торговых компаний, которые нанимают бухгалтеров с широким функционалом и необходимостью работать сразу с несколькими юридическими лицами. 

Рейтинг регионов по самой высокой средней предлагаемой заработной плате бухгалтеров, январь-октябрь 2024/2025

Профессия
Средние предлагаемые зарплаты*, фиксированный график, руб/мес, январь-октябрь 2025 Динамика средних предлагаемых зарплат, январь-октябрь 2024/2025, %

Москва
94 278 +22%
Камчатский край

84 373

+8%
Московская область

82 145

+21%
Санкт-Петербург 77 877 +19%
Мурманская область

70 267

+16%

*— Средние зарплатные предложения представлены для специалистов с опытом от года до трех лет, на ведущих и руководящих позициях кандидаты могут получать больше в несколько раз.

По данным Авито Услуг, спрос на финансовые услуги на Северо-Западе в январе-октябре 2025 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по росту интереса стала помощь с подготовкой документов и сопровождением процесса регистрации бизнеса — спрос увеличился на 46%.

Аутсорсинг бухгалтерских услуг жители Северо-Запада искали на 19% чаще. Услуги по составлению отчётности искали на 7% чаще, ведением бухгалтерского учёта интересовались на 7% больше клиентов. Составлением деклараций (налоговых отчётных документов) интересовались на 5% больше, бюджетированием и отчётностью ИП — на 5%.

«Профессия бухгалтера продолжает трансформироваться: специалисты становятся не просто исполнителями операций, а полноценными участниками финансового управления. От них ожидают уверенной работы с цифровыми системами, аналитического подхода и глубокого понимания регуляторных требований. Рост средних зарплатных предложений на 18% год к году показывает, что роль бухгалтера в компаниях только растёт, а бизнес готов инвестировать в квалифицированные кадры», — комментирует директор категории «Офисные профессии» Авито Работы  Кирилл Пшеничных.
«Мы фиксируем стабильный рост интереса к различным типам финансовых услуг. Так, на Северо-Западе в январе-октябре 2025 года спрос на ведение бухгалтерского учёта вырос на 7%, а аутсорсинг бухгалтерских услуг стал на 19% востребованнее. Такие данные демонстрируют, что жители Северо-Запада всё чаще предпочитают передавать некоторые бизнес-процессы профессионалам, чтобы эффективнее управлять внутренними процессами и оптимизировать время. Аутсорсинг подобных задач помогает компаниям снижать нагрузку и концентрироваться на стратегическом развитии», — комментирует руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах Александр Семочкин.
Источник: Псковская Лента Новостей
