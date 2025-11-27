В Москве подвели итоги всероссийской премии «Молодой предприниматель России»

В рамках форума «Созидатели. Итоги года Росмолодёжь. Предпринимай и Росмолодёжь. Профи» состоялся финал юбилейной 15-й всероссийской премии «Молодой предприниматель России». Партнером специальной номинации «Молодой самозанятый года» выступила платформа Авито Услуги.
Изображение: «Шедеврум»
Поддержка этой категории особенно актуальна на фоне растущей роли самозанятых в экономике: по данным ФНС, число самозанятых в России превысило 14,1 млн человек, что составляет почти 19% от всего трудоспособного населения. Его главные преимущества — простота регистрации и отчетности, низкая налоговая ставка (4–6%) и возможность совмещения с работой по трудовому договору.
Победителем в номинации «Молодой самозанятый года» стала 23-летняя Мария Караулова из Самарской области. Предпринимательница занимается производством натуральной молочной продукции по собственной рецептуре, а также разрабатывает карты питания и ухода для животных.
Победительница получила специальные условия на продвижение своих услуг на Авито, а также возможность пройти консультацию по развитию бизнеса от одного из топ-менеджеров компании. Премия «Молодой предприниматель года» вручается в России с 2010 года — она призвана выявлять и поощрять активную молодежь, которая строит прозрачный и социально ответственный бизнес.