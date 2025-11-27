Экономика

В Москве подвели итоги всероссийской премии «Молодой предприниматель России»

В рамках форума «Созидатели. Итоги года Росмолодёжь. Предпринимай и Росмолодёжь. Профи» состоялся финал юбилейной 15-й всероссийской премии «Молодой предприниматель России». Партнером специальной номинации «Молодой самозанятый года» выступила платформа Авито Услуги.

Поддержка этой категории особенно актуальна на фоне растущей роли самозанятых в экономике: по данным ФНС, число самозанятых в России превысило 14,1 млн человек, что составляет почти 19% от всего трудоспособного населения. Его главные преимущества — простота регистрации и отчетности, низкая налоговая ставка (4–6%) и возможность совмещения с работой по трудовому договору.

«Самозанятость перестала быть просто налоговым экспериментом — сегодня это мощный драйвер рынка и фундамент развития малого бизнеса в регионах. Такой формат дает людям свободу: минимальные риски на старте позволяют предпринимателям смелее пробовать новое, находить свою нишу и масштабироваться. Для многих это становится первой, самой важной ступенью на пути к созданию крупного дела. Мы видим этот рост изнутри и рады поддерживать тех, кто готов превращать навыки в успешное дело», — отметил директор по взаимодействию с госорганами «Авито Услуг» Константин Агула.

«За этот год мы провели свыше 1000 событий в рамках профильного направления для молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Предпринимай». Ребята предлагают решения для перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства, развивают ИТ-технологии и креативные индустрии, создают социальные предприятия. В рамках нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Кадры» мы поддерживаем инициативы молодых предпринимателей, а также уделяем особое внимание развитию начинающих специалистов, чтобы молодые люди могли воплощать свои идеи в России и реализовывать свои бизнес-проекты по всей стране», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Победителем в номинации «Молодой самозанятый года» стала 23-летняя Мария Караулова из Самарской области. Предпринимательница занимается производством натуральной молочной продукции по собственной рецептуре, а также разрабатывает карты питания и ухода для животных.

Победительница получила специальные условия на продвижение своих услуг на Авито, а также возможность пройти консультацию по развитию бизнеса от одного из топ-менеджеров компании. Премия «Молодой предприниматель года» вручается в России с 2010 года — она призвана выявлять и поощрять активную молодежь, которая строит прозрачный и социально ответственный бизнес.