Экономика

Александр Козловский: Критика бюджета страны на 2026 год абсолютно не оправдана

Бюджет Российской Федерации на 2026 и плановые 2027 и 2028 годы не должен подвергаться критике, так как несмотря на большие траты на военную промышленность социальные обязательства сохраняются в прежнем объеме. Такую точку зрения высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский во время программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Критика текущего бюджета абсолютно не оправдана. Мы больше тратим в бюджете на оборону, потому что сейчас идет СВО, - сказал Александр Козловский и напомнил, что боевые действия не прекращаются. - Чтобы мы себя здесь чувствовали уверенно, необходимо производить боеприпасы, технику, необходимо себя вооружать, чтобы успешно выполнять поставленные задачи и цели».

Парламентарий подчеркнул, что социальная часть бюджета остается без изменений, эти статьи не уменьшаются.

«Что касается социальной сферы, здесь никаких изменений нет. Большая часть бюджета все равно направлена на выполнение социальных обязательств, и с каждым годом их никто не уменьшает. Наоборот, они корректируется: и пенсии, и заработная плата бюджетников. На это все выделяется дополнительное финансирование, в бюджете все это заложено», - отметил депутат.

По его словам, текущий дефицит, который составляет не больше 10%, компенсируется в 2027 году.

«Что касается 2027 го года, мы видим уже коррекцию и увеличение. Недостаток финансирования 2026-го года компенсируется большим вливанием финансов в 2027 году, и я надеюсь, что так и произойдет. Не надо забывать, что кардинально менять бюджет мы не можем, но два раза в год, осенью и весной, мы его корректируем, либо дополняем какие-то статьи, либо уменьшаем. У нас всегда в руках есть этот инструмент», - подытожил Александр Козловский.

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов 20 ноября.