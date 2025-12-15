Экономика

Семейная налоговая выплата будет составлять 70—100 тысяч рублей

Семейная налоговая выплата, которая вводится с 2026 года, в среднем будет составлять 70-100 тысяч рублей в год, но может и превышать эту сумму.

«С 2026 года запускают ежегодную семейную выплату. Ее в народе уже назвали 13-й родительской зарплатой», - сказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»). Она напомнила, что новая мера поддержки будет положена семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания.

«Размер такой выплаты, конечно, зависит от зарплаты, поскольку это будет возврат части уплаченных налогов. Сумма будет достаточно большой, поскольку она будет приходить не каждый месяц частями, а один раз в году. Мы рассчитывали, что она может быть плюс-минус 70-100 тысяч рублей. У кого-то даже и больше», - приводит слова депутата ТАСС.

Она отметила, что на семейную налоговую выплату смогут претендовать около четырех миллионов семей, в которых воспитываются 11 миллионов детей. Это больше, чем количество семей, получающих единое пособие на детей, поскольку среди условий единого пособия - средний доход на человека в семье не более одного регионального прожиточного минимума, а не полутора, как в случае с налоговым возвратом.

Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, после налогового возврата реальный размер уплаченного родителями подоходного налога за соответствующий год составит 6%.

Согласно закону, получить выплату смогут родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям и у потенциального получателя нет долгов по алиментам.

Подать заявление на семейную налоговую выплату можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года. В бюджете на эти цели заложено 119 миллиардов рублей.

Как подчеркнул 11 декабря президент России Владимир Путин, новая семейная выплата вводится в дополнение к другим мерам поддержки, то есть право на получение других выплат и льгот у семей сохранится. Глава государства также отметил, что процедура оформления налоговой выплаты «должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей».

Президент рассчитывает, что новый инструмент будет востребован и поможет сделать систему социальной поддержки еще более адекватной, эффективной и справедливой.