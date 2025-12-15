Экономика

Псковская область поднялась на 47 место в рейтинге регионов по доходам населения

Псковская область заняла 47 место в рейтинге регионов по доходам населения. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Согласно данным Росстата, в третьем квартале 2025 года среднедушевые доходы населения в России были на уровне 73 тысяч рублей в месяц, что на 9,6 тысячи рублей больше результата третьего квартала прошлого года. В реальном выражении доходы населения выросли за этот период на 6,3%. При этом уровень доходов в России достаточно сильно отличается в региональном разрезе.

Соотношение доходов населения в Псковской области к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,33. Среднедушевые доходы населения в третьем квартале 2025 года составили 55,2 тысячи рублей в месяц. Динамика реальных денежных доходов в этом же квартале относительно 2024 года - 106%.

Другие субъекты СЗФО заняли следующие позиции:

1 место - Ненецкий автономный округ;

9 место - Мурманская область;

7 место - Санкт-Петербург;

11 место - Республика Карелия;

30 место - Ленинградская область;

44 место - Республика Коми;

48 место - Архангельская область;

49 место - Новгородская область;

53 место - Калининградская область;

70 место - Вологодская область.

Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг Ненецкий автономный округ. В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 5,85.

Вторым в рейтинге по среднедушевым доходам и, как говорилось ранее, первым по покупательной способности стал Ненецкий автономный округ. Там среднедушевой месячный доход составляет 171,9 тысячи рублей. В целом в восьми регионах средние доходы превышают 100 тысяч рублей. Медианное значение уровня среднедушевых доходов среди российских регионов составляет 56,4 тысячи рублей (в половине регионов этот уровень выше, а в другой половине ниже).

Лидером по динамике реальных денежных доходов в третьем квартале 2025 года является Чукотский автономный округ, где прирост составил 16,5%, далее следуют Краснодарский край с показателем 15,3% и Москва (10,1%).

Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в Ингушетии – 1,2, где средний душевой доход составляет 26,8 тысячи рублей (рост за год в реальном выражении на 0,9%).

Как показали результаты исследования, в 2025 году продолжилась тенденция сокращения числа регионов с невысокими среднедушевыми доходами. Только в одном субъекте Федерации – в Ингушетии — среднедушевые доходы в денежном выражении в третьем квартале 2025 года были ниже 30 тысяч рублей. В третьем квартале 2023 года таких регионов было пять, в 2019-м – 53.