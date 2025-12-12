Экономика

Средняя зарплата по Великим Лукам превысила 73 тысячи рублей — Николай Козловский

Среднюю начисленную заработную плату великолучан озвучил глава города Николай Козловский в своем еженедельном обращении.

«Средняя номинальная начисленная заработная плата на начало октября 2025 года составила 73 564 рубля, что на 21,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года», - сообщил Николай Козловский.

Ранее глава города в своем еженедельном обращении отметил, что по итогам десяти месяцев 2025 года экономическая ситуация в Великих Луках характеризуется устойчивостью и стабильным развитием ведущих секторов.