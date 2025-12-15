Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Разговор будет посвящен работе над региональным бюджетом на 2026 год.

Какие можно выделить основные параметры бюджета? Как проходила работа согласительной комиссии? Насколько увеличился бюджет в результате ее работы?

Ответы на эти и другие вопросы — в эфире. Ведущий — Константин Калиниченко.