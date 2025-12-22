Экономика

Яйца подорожали, сахар подешевел: как изменились цены в Псковской области в ноябре

Цены в Псковской области в ноябре 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,48% к октябрю. Годовая инфляция замедлилась и составила 8,14%. Это выше, чем в целом по стране (6,64%), следует из данных отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Сильнее всего в ноябре подорожали продукты и услуги. За год цены на них выросли больше, чем на потребительскую корзину в целом. Непродовольственные товары за месяц и за год подорожали умеренно.

С исключением сезонности, цены в ноябре выросли меньше, чем в октябре. Среди причин – увеличение предложения отдельных продуктов и снижение стоимости импортных товаров и сырья из-за укрепления рубля.

Годовая инфляция в России в ноябре заметно снизилась – до 6,64% с 7,71% в октябре.

Рост цен за ноябрь был очень умеренным и в пересчете на год составил 2,2%, с исключением сезонности. Оценив динамику цен, кредитную и экономическую активность, Банк России в декабре снизил ключевую ставку. В дальнейшем он будет поддерживать высокие процентные ставки в экономике, чтобы инфляция продолжала снижаться. По прогнозу, в 2026 году инфляция опустится до 4–5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.

Смотрите также Ключевая ставка в России снижена до 16%

Снова выросли цены на яйца. В ноябре птицефабрики продолжали перекладывать возросшие издержки в цены, чтобы избежать убытков. С февраля по август этого года цены на яйца снижались, так как в стране активно расширялось их производство. Поэтому в целом за 12 месяцев яйца значительно подешевели (на 28,53%).

Плодоовощная продукция в ноябре стала дороже. Овощи открытого грунта на рынке замещает более дорогая тепличная продукция (помидоры, сладкий перец, огурцы), себестоимость которой выше из-за затрат на отопление и электроэнергию. При этом из-за хорошего урожая цены на некоторые овощи выросли меньше, чем обычно в ноябре.

Например, помидоры дорожали слабее, чем в предыдущие два года. Цены на лимоны выросли из-за сокращения их предложения в странах-поставщиках. За год прирост цен на овощи и фрукты был незначительным – 0,42%.

В то же время продолжил дешеветь сахар. Это объясняется снижением цен на него на внутреннем оптовом рынке из-за высоких запасов, а также ожиданием дальнейшего роста производства сахара в связи с хорошим урожаем сахарной свеклы в этом году. В целом за 12 месяцев цены на сахар снизились на 0,37%.

С полной инфографикой можно ознакомиться по ссылке.