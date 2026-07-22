Сергей Вострецов: Сейчас лучшее время для работников требовать справедливых условий

Дефицит кадров сегодня оказался значительно страшнее любых сценариев массового вытеснения работников искусственным интеллектом, пишет председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

По данным международных исследований, нехватка рабочей силы представляет для экономики куда более серьёзную угрозу, чем развитие искусственного интеллекта. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на материал Fortune и исследование Indeed Hiring Lab.

К 2032 году рабочая сила США может сократиться почти на 6 млн человек из-за выхода поколения бумеров на пенсию, снижения рождаемости и недостаточного притока молодых специалистов. Главный экономист Indeed Свенья Гуделл подчёркивает, что это структурная проблема, которая уже сейчас создаёт дисбаланс на рынке труда. В то время как найм в сферах, подверженных автоматизации (программирование, маркетинг), замедляется, острый дефицит наблюдается в медицине, строительстве, промышленности и квалифицированных рабочих профессиях.

Аналогичная ситуация складывается и в России. По оценкам Минтруда, до 2032 года потребуется заместить около 11,5 млн выбывающих работников. На рынок труда выходят малочисленные поколения 1990-х годов, в то время как старшие когорты уходят на пенсию. Особенно остро дефицит ощущается в отраслях, где возможности ИИ ограничены: промышленность, строительство, здравоохранение и рабочие специальности.

Нейросети действительно повышают производительность и помогают в подборе персонала, но они не способны в короткие сроки превратить офисного сотрудника в врача, сварщика или инженера. Для этого требуются масштабные инвестиции в переобучение, профессиональную подготовку и систему наставничества.

«Пока ИИ в основном трансформирует офисные и творческие профессии, реальная экономика задыхается от нехватки людей в ключевых отраслях — на заводах, стройках, в медицине и сфере услуг. Мы в СОЦПРОФ давно предупреждали: демографическая яма 1990-х годов в сочетании с выходом на пенсию многочисленного поколения создаёт структурный кризис, который не решить одними технологиями. Искусственный интеллект должен стать помощником, а не угрозой. Он способен повысить производительность труда, освободить людей от рутины и открыть новые возможности. Однако без системного подхода к переподготовке, повышению квалификации и достойной оплаты труда в рабочих профессиях мы рискуем получить «выжженные» отрасли. Профсоюзы СОЦПРОФ настаивают: сейчас лучшее время для работников требовать справедливых условий. Когда каждый квалифицированный специалист на вес золота, работодатели должны идти на повышение зарплат, инвестировать в социальные гарантии и программы наставничества. Мы готовы к конструктивному диалогу с государством и бизнесом, чтобы кадровый дефицит стал не тормозом, а стимулом для развития экономики и улучшения качества жизни людей. Главное — чтобы технологический прогресс работал на человека, а не против него», - прокомментировал ситуацию Сергей Вострецов.

По мнению профсоюзов СОЦПРОФ, преодоление кадрового голода требует комплексных мер: модернизации системы среднего профессионального образования, развития производственного обучения, привлечения наставников из числа опытных работников и создания привлекательных условий труда в традиционных отраслях. Только так можно обеспечить устойчивый рост экономики в условиях демографических вызовов.

Тема дефицита кадров остаётся одной из центральных в повестке профсоюзного движения России, подчёркивая, что человеческий капитал — главный ресурс любой современной экономики.