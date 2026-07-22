Стало известно, кто в Пскове может зарабатывать более 100 тысяч рублей

В Пскове в июле больше всего готовы платить директору гипермаркета. Ищут сотрудника с управленческим опытом от одного года. Компания предлагает зарплату от 130 тысяч рублей, ДМС и корпоративные скидки. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, проанализировав вакансии.

На втором месте по уровню предлагаемого дохода – вакансия аудитора с зарплатой 110 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы от трех лет.

На третьем месте – директор магазина с зарплатой до 121 тысячи рублей.