 
Экономика

Приток иностранных инвестиций в Россию увеличился в 11 раз

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Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в РФ по итогам прошлого года составил $25,3 миллиардов, следует из данных ООН, которые изучили «Известия». Это в 11,5 раза больше, чем было в 2024-м.

Изображение сгенерировано нейросетью

Такая динамика отражает процесс постепенного восстановления показателя за счет замещения ушедшего из страны западного капитала, рассказали в пресс-службе Министерства экономического развития РФ. Как отмечается в мониторинге Института имени Егора Гайдара, объем инвестиций из недружественных стран рухнул почти на 50% за период 2022-2025 годов.

При этом официальная статистика по притоку ПИИ с 2022 года ограниченно доступна, сказала руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая.

Сейчас инвестиции в страну в основном поступают из Китая, Индии, Турции и ОАЭ, отметил основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Нынешний рост также отражает структурную перестройку капитала. Как отметил член генерального совета «Деловой России» Андрей Глушкин, главный фактор — деофшоризация. В прошлом году в российские офшоры переехали еще 135 организаций. К концу 2025-го в специальных административных районах (САР) было зарегистрировано 674 компании.

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