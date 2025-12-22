Экономика

Александр Седунов: «Профессионалитет» максимально приближает СПО к запросам экономики

Псковский политехнический колледж является базовой образовательной организацией кластера «Искусство и креативная индустрия» федерального проекта «Профессионалитет». О положительных изменениях в обучении студентов благодаря проекту рассказал исполняющий обязанности директора колледжа Александр Седунов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

​Александр Седунов напомнил, что Псковский политехнический колледж подал заявку на участие в федеральном проекте «Профессионалитет» в 2023 году.

«Министерство просвещения РФ, правительство Псковской области, губернатор Михаил Ведерников поддержали эту заявку, и колледж стал участником программы. ​Проект «Профессионалитет» направлен на модернизацию системы среднего профессионального образования, максимально приближая её к запросам экономики и предприятий», - сказал и. о. директора колледжа.

​Он также сообщил, что в 2024 году благодаря поддержке министерства просвещения один из учебных корпусов колледжа на улице Олега Кошевого модернизировали, обновили учебные мастерские и приобрели новое учебно-производственное оборудование.

«Оборудование является уникальным для таких направлений, как дизайн, искусство, декоративно-прикладное творчество, деревообработка и реставрационные технологии. Модернизация позволила запустить по-новому образовательные программы», - рассказал руководитель Псковского политехнического колледжа.

Александр Седунов отметил, что модернизацию планируют продолжить в 2026 и 2027 годах. «В рамках проекта преподаватели колледжа прошли повышение квалификации не только в Псковской области, но и в других регионах страны, освоив работу с новым оборудованием, таким как лазерные станки, оборудование для графического дизайна, а также для обработки камня, глины и гипса», - поделился он.

Ключевое условие участия в программе «Профессионалитет» — это создание кластера с участием предприятий и учебных заведений. ​Псковский политехнический колледж создал образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия». Александр Седунов уточнил, что основным партнёром кластера является АНО «Возрождение», занимающаяся реставрацией памятников архитектуры, искусства и культуры в Псковской области. «Студенты колледжа участвуют в профориентации, практической деятельности и стажировках на объектах партнёра. Кластер также включает федеральные музеи и другие образовательные организации Пскова», - пояснил он.

Александр Седунов также подчеркнул, что программы по реставрации и деревообработке в Псковском политехническом колледже развиваются с начала 1970-х годов.

Учебное заведение проводит профориентационную работу через Центр опережающей персональной подготовки, организуя профориентационные форумы в Пскове, Великих Луках и районных школах при поддержке правительства Псковской области. «На этих форумах школьникам 7-9 классов рассказывают о востребованных профессиях, возможностях обучения в колледже и преимуществах программы «Профессионалитет», - объяснил и. о. директора.

Колледж также сотрудничает с Центром труда, который занимается профориентацией и трудоустройством. «На мероприятиях представители реального сектора экономики рассказывают студентам о своих организациях, доступных профессиях и специальностях. Колледж также организует практические занятия для школьников, где они могут попробовать свои силы в работе с глиной, гипсом, элементами декора и псковской живописью», - обратил внимание Александр Седунов.

Важным элементом связи с работодателями является демонстрационный экзамен. Экзамен принимают представители работодателей, а не преподаватели колледжа, что, по словам Александра Седунова, позволяет оценить практические навыки студентов в деревообработке, дизайне или графическом дизайне и пригласить студентов на работу.