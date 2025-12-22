Экономика

Компания бывшего псковского губернатора Михаила Кузнецова построила крупнейший порт в Усть-Луге

Компания «Портовый альянс», возглавляемая экс-губернатором Псковской области Михаилом Кузнецовым, планирует начать отгрузку удобрений на своем терминале Port Favor в Усть-Луге Ленинградской области к лету следующего года. Об этом Михаил Кузнецов сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Видео: «Россия 24»

Генеральный директор АО «Портовый альянс» отметил, что строительство терминала Port Favor идет уже много лет и сейчас находится на завершающей стадии. Общие инвестиции в проект составят более 80 млрд рублей.

«К лету следующего года мы должны отгрузить первую тонну удобрений. Мы надеемся, что это будет крупнейший порт страны, – сказал Михаил Кузнецов. – Сейчас мы получили разрешение доставить в порт 10,5 млн тонн. Вместе с автомобильной загрузкой это составит более 13 миллионов тонн. В течение ближайших лет мы рассчитываем выйти на этот объем».

Также генеральный директор рассказал, что «Портовому альянсу» удалось получить от РЖД разрешение направлять в адрес компании нужное ей количество вагонов.

АО «Портовый альянс» - один из крупнейших транспортных холдингов России, объединяющий под управлением «Мурманский морской торговый порт», «Дальтрансуголь» в Ванино, «Малый порт» в Находке, балкерные терминалы в Туапсе и Мурманске, вагоноремонтное депо в Невинномысске, а также строящийся терминал в Усть-Луге. Осуществляет транспортировку навалочных и специальных грузов, используя высокотехнологичную железнодорожную и портовую инфраструктуру.