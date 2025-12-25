Александр Котов рассказал о «пробуксовке» экономики и призвал активнее помогать бизнесу

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Обратный отсчет» высказал тревогу по поводу состояния экономики и обозначил ключевые задачи для региональных властей.

«Мы тут даже невооруженным глазом видим, не надо быть таким уж подготовленным экспертом, чтобы понимать, что экономика пробуксовывает. И причем пока непонятно, насколько длительным будет этот период», — отметил председатель Собрания, при этом выразив надежду на изменение ситуации и достижение плановых показателей роста ВВП, заложенных в федеральном бюджете.

Основной акцент Александр Котов сделал на необходимости активной поддержки регионального бизнеса: «Мы должны искать возможные пути для того, чтобы оказывать помощь и содействие нашим предпринимателям, предприятиям, которые сегодня работают в экономической сфере. Потому что те доходы, которые запланированы в региональном бюджете на следующий год, тоже напрямую зависят от развития экономики».

Еще одним важным направлением Александр Котов назвал индексацию заработных плат.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы зарплаты вовремя индексировать, в первую очередь работникам бюджетной сферы, и стараться сделать так, чтобы по крайней мере уровнем заработной платы компенсировать рост цен и тарифов», — резюмировал председатель Собрания.