Бюджет Псковского муниципального округа приняли на 2026 год

В ходе пятой сессии Собрания депутатов Псковского округа парламентарии рассмотрели и поддержали законопроект о бюджете на 2026 год и плановый период 2027\28 годов. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Объем доходов составит 1,6 миллиарда рублей, расходы – 1,7 миллиарда рублей. Как и в предыдущие годы, бюджет имеет четкую социальную направленность.

«Мы продолжим многие муниципальные проекты и программы, с которыми работали в предыдущие годы: ремонт образовательных учреждений, благоустройство территорий и подъездных путей к ним, весомые средства предусмотрены на культуру, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожную деятельность, благоустройство и многие другие вопросы жизнедеятельности местного значения», – резюмировала Наталья Федорова.

Еще одной характерной особенностью бюджета 2026 года глава назвала первый единый бюджет округа, «максимально сбалансированный депутатами»: в связи с переходом на одноуровневую модель управления волости становятся территориальными отделами администрации района, их бюджеты вливаются в единый финансовый документ муниципалитета. 

Кроме того, депутаты приняли ряд вопросов организационного характера, связанных с переходом в округ, поправки в бюджет текущего года, утвердили Положение о территориальном общественном самоуправлении (ТОС) и прогнозный план приватизации на 2026 год. 

