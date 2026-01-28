В Псковской области начнёт работу завод по производству металлоконструкций и промышленных трубопроводов

В Псковской области в особой экономической зоне «Моглино» начало работу новое производство — ООО «АКСИ ТЕХ». Завод будет специализироваться на выпуске промышленных трубопроводов, оборудования для газовой, атомной и нефтехимической отраслей, а также прочих металлоконструкций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители компании.

Компания выбрала площадку в Псковской области благодаря выгодным условиям, предоставляемым ОЭЗ.

«На начальном этапе работы мы уже отметили ряд ключевых преимуществ, существенно повышающих эффективность проекта, например, выгодные тарифы на электроэнергию и газ, что позволяет снижать операционные расходы и поддерживать конкурентоспособную себестоимость», - отметили представители.

Также льготное налогообложение, низкие тарифы на энергоресурсы и готовая инфраструктура — всё это позволило сделать выбор в сторону «Моглино».

«Немаловажным фактом стала готовая инженерная инфраструктура — дороги, газ, электричество, водоснабжение — что позволило оперативно запустить производство без дополнительных капитальных затрат», - подчеркнули в компании.

Кроме того, по словам представителей компании, сотрудничество с другими резидентами «Моглино» открывает возможности для кооперации и обмена технологиями.

Особое внимание компания уделяет кадровому вопросу: в регионе действуют профессиональные учебные заведения, готовящие специалистов по рабочим профессиям, что позволяет формировать надёжный кадровый резерв.