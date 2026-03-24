ОЭЗ «Моглино» участвует в выставке производителей Псковской области

Особая экономическая зона «Моглино» принимает участие в выставке производителей Псковской области — мероприятие проходит в рамках Межрегионального промышленного кооперационного форума, сообщили Псковской Ленте Новостей представители ОЭЗ.

На площадке ОЭЗ представлен демонстрационный макет: он даёт гостям выставки наглядное представление о потенциале и возможностях зоны.

Посетители знакомятся с образцами продукции резидентов «Моглино», среди которых — ООО «Синтез Технолоджи», ООО «Евробит», ООО «Айс Стим Рус», ООО «Псковский азотно‑кислородный завод» и ООО «Скрининг‑М».

Помимо экспозиции ОЭЗ, отдельные стенды на форуме развернули ООО «Титан‑Полимер» и ООО «Евробит». Компании демонстрируют свои разработки и налаживают деловые контакты с участниками и гостями мероприятия.

Межрегиональный промышленный кооперационный форум проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория». В фокусе – практические инструменты для роста предприятий: модернизация производства, экспорт, кадровая политика, новые технологии. Деловая программа форума предполагает участие федеральных структур: Росатома, Промышленного-аграрного Союза, Российского экспортного центра. Работают промышленная выставка и гастроярмарка с продукцией псковских производителей. Запланированы и B2B‑переговоры.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН и ОЭЗ «Моглино»