Сыры, хлеб из репы, новинки псковских производств: гастроярмарка работает в Пскове

Гастроярмарка организована на Межрегиональном промышленном кооперационном форуме в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 24 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На гастроярмарке представлены «Изборский сидр», «Деревенский разносол», кондитерский дом «Себежанка», «Столбушино», «Изборский пряник«, «Красный город», «Прасковья молочкова», «Пушкиногорье», великолукская «Фабрика мороженого», «Лавка купца Лапина», «Снебахлеб», «Псковский хлебокомбинат», греческая сыроварня «Тремпелис», «Изборский страус».

Каждый производитель показывает на форуме свою уникальную продукцию.

Коммерческий директор «Фабрики мороженого» Ирина Кателла рассказала, что фабрика входит в состав холдинга «Мегахолод» и почти 70 лет выпускает свою продукцию. «Мы выпекам сами даже вафельные стаканчики. Их у нас с удовольствием покупают даже соседние регионы», - поделилась Ирина Кателла.

Также у фабрики есть уникальные мороженое со сбитнем.

Юлия и Язепс Юсте, представляющие свое производство «Снебахлеб», объяснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в чем уникальность их хлеба. «Ранее на Руси репа была неотъемлемой частью стола, ее выращивали и ели целыми семьями. Но потом появился картофель, и репа стала терять свою востребованность. Когда люди стали есть меньше репы, начали развиваться такие болезни, как, например, сахарный диабет. Мы производим хлеб с добавлением репы, в этом уникальность нашего продукта», - рассказала Юлия Юсте.

Свои новинки представил и «Псковский хлебокомбинат». Среди них: булочки «вкусняшка» и «экзотик». Маркетолог Анастасия Михайлова отметила, что в прошлом году комбинат произвёл бутербродный батон в рекордном миллионном количестве и завоевал награду в «Топ-100 продукции РФ».

Представитель греческой сыроварни «Тремпелис» Антон Петров пояснил, что производство специализируется на изготовлении традиционных греческих сыров из козьего и из коровьего молока. «Сыры у нас созревают в классических условиях, в камерах созревания. В производственной линейке есть молодые сыры, такие как манури и фета. Это часть нашей разработки, нашего руководителя Ставроса Тремпелиса, который в 2020 году решил на Псковской земле открыть свое производство, приехав из Греции. В 2023 году мы становимся производством полного цикла. И начинаем, соответственно, выпуск продукции. И греко – это такой вот наш сорт, который мы сами разработали и сами производим».

Менеджеры по продажам ОАО «Псковский гормолзавод» Мария Моисеева и Диана Миронова подчеркнули важность участия в подобных форумах. «Мы хотим, чтобы гости и жители нашего города узнали о наших новинках, которые пока не представлены в федеральных торговых сетях. Сегодня мы показываем наши новые сыры и йогурты», - сказала Диана Миронова.

На гастровыставке проходит дегустация продукции. Каждый желающий может угоститься всем ассортиментом и приобрести понравившиеся товары.

Межрегиональный промышленный кооперационный форум проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория». В фокусе – практические инструменты для роста предприятий: модернизация производства, экспорт, кадровая политика, новые технологии. Деловая программа форума предполагает участие федеральных структур: Росатома, Промышленного-аграрного Союза, Российского экспортного центра. Работает промышленная выставка. Запланированы и B2B‑переговоры.