 
Экономика

Антон Мороз призвал работать над ростом зарплат в Псковской области

Панельная сессия «Региональная экономика. Пути устойчивого развития» проходит на Межрегиональном промышленном кооперационном форуме в Пскове 24 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. Модератором сессии выступает депутат Псковской городской Думы от «Единой России», вице-президент «Национального объединения строителей», член правления «Промышленно-аграрного союза» Антон Мороз. 

На панельной сессии запланировано восемь выступлений, среди них доклады о мерах поддержки службы занятости и прогнозировании рынка труда, о путях развития региональной экономики, об инструментах развития производственной кооперации, о стандарте общественного капитала бизнеса, о развитии промышленности Псковской области.

Модератор секции Антон Мороз в своем выступлении сделал акцент на состоянии строительной отрасли в Псковской области. Он обозначил ключевые значения, на которые стоит обратить внимание.

«К сожалению, рост показателей оплаты труда на 2025 год относительно 2024 года по Псковской области составил всего 14,8%, в то же время по Российской Федерации - более 17%. Конечно, с этим надо работать», - сказал Антон Мороз.

Межрегиональный промышленный кооперационный форум проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория». В фокусе – практические инструменты для роста предприятий: модернизация производства, экспорт, кадровая политика, новые технологии. Деловая программа форума предполагает участие федеральных структур: Росатома, Промышленного-аграрного Союза, Российского экспортного центра. Будет работать промышленная выставка и гастроярмарка с продукцией псковских производителей. Запланированы и B2B‑переговоры.

Межрегиональный промышленный кооперационный форум в Пскове-2026

Антон Мороз призвал работать над ростом зарплат в Псковской области

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Реклама на ПЛН

