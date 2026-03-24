Мы рассчитываем на открытый диалог власти и предприятий — Антон Мороз

«На Межрегиональном промышленном кооперационном форуме в Пскове мы хотим увидеть открытый диалог предприятий и власти», - сказал депутат Псковской городской Думы от «Единой России», вице-президент «Национального объединения строителей», член правления «Промышленно-аграрного союза» Антон Мороз в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня у нас проходит Межрегиональный промышленный кооперационный форум, идея его создания возникла у губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова с командой. Форум подразумевается, как объединение экономических субъектов Российской Федерации по предпринимательской деятельности, а также органов административной, государственной, региональной, исполнительной и законодательной власти, а также представителей финансового сектора, собственно, тех людей, которые инвестируют в развитие промышленности, развитие строительства, развитие отраслей экономики Российской Федерации», - сказал Антон Мороз.

Депутат Псковской городской Думы отметил, что представители всех перечисленных секторов присутствуют на форуме.

«Мы хотим увидеть некий диалог, желательно в открытом формате, между всеми участниками процессов, связанных с экономическим развитием, не только нашего региона, но в том числе и федерального округа», - заключил Антон Мороз.

Межрегиональный промышленный кооперационный форум проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория». В фокусе – практические инструменты для роста предприятий: модернизация производства, экспорт, кадровая политика, новые технологии. Деловая программа форума предполагает участие федеральных структур: Росатома, Промышленного-аграрного Союза, Российского экспортного центра. Будет работать промышленная выставка и гастроярмарка с продукцией псковских производителей. Запланированы и B2B‑переговоры.