Антон Мороз представил перспективы решения кадровых проблем в строительной отрасли

Перспективы решения кадровых вопросов в строительной отрасли Северо-Западного федерального округа и Псковской области представил вице-президент «Национального объединения строителей», депутат Псковской городской Думы от «Единой России» Антон Мороз на съезде Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат представил масштабное исследование по выявлению потребности в трудовых ресурсах для организаций строительной отрасли и ЖКХ в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной деятельности. Помимо этого, он выявил перспективные профессии и должности служащих.

Так, за 1-3 года выявлена потребность в 161 914 профессиях и 48 026 должностях, за 3-5 лет — в 159 412 профессиях и 48 202 должностях, за 5-7 лет — в 165 042 профессиях и 45 817 должностях.

Отдельно депутат затронул тему привлечения молодежи в отрасль. Организуются строительные классы, предлагается работа в новых регионах, проводятся мастер-классы, экскурсии на объекты и существуют отряды «Нострой».

В условиях низкой безработицы обострилась борьба за кадры и повысились зарплаты. Антон Мороз обозначил развитие кадрового потенциала: «Очень важно, чтобы студенты принимали участие в практических занятиях на строительных площадках и в дальнейшем пополнили ряды строителей».

Напомним, тема съезда — «Перспективы кадрового обеспечения предприятий Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области на 2026-2031 годы».

Участие в съезде принимают члены РСПП Псковской области, сотрудники правительства региона, депутаты Псковской областного Собрания, Псковской городской Думы, промышленники, представители образовательных организаций, в том числе студенты ПсковГУ.