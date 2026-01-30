О наличии льгот по имущественным налогам псковичам поможет узнать сервис ФНС

Сервис Федеральной налоговой службы России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» призван помочь владельцам недвижимости, земельных участков и транспортных средств разобраться в вопросах налогообложения и узнать о возможных преференциях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Некоторые категории граждан имеют право на снижение налоговой нагрузки, однако условия и размеры льгот могут различаться в зависимости от региона. С помощью сервиса можно получить подробную информацию о том, кто именно может рассчитывать на льготы и в каком объеме они предоставляются в конкретном муниципалитете.

Напомним, льготы по большинству видов налогов предоставляются гражданам в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных от уполномоченных органов.

Для поиска информации пользователю необходимо выбрать вид налога, налоговый период, регион и муниципальное образование, после чего сервис выдаст нормативный документ, устанавливающий налог на выбранной территории.

Чтобы налоговые органы учли льготу при расчете имущественных налогов за 2025 год, необходимо подать соответствующее заявление не позднее 1 апреля 2026 года. Сделать это можно в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС или с помощью мобильного приложения «Налоги ФЛ».

Также предусмотрена возможность подачи заявления лично в налоговом органе или в любом центре «Мои документы» (МФЦ). Такой подход обеспечивает удобство и доступность получения налоговых преференций для всех граждан.