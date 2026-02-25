 
Экономика

Псковский округ увеличил производство молока на 92% за пять лет

По итогам 2025 года Псковский округ занимает второе место в регионе по численности поголовья крупного рогатого скота и производству молока, сообщила глава округа Наталья Фёдорова на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница в сети «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой

По словам Натальи Фёдоровой, в сельхозпредприятиях округа содержится более десяти тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе около пяти тысяч коров. За последние пять лет, с 2020 по 2025 год, производство молока в округе увеличилось на 92%. Продуктивность дойного стада возросла на 27% и достигла 8456 кг молока от каждой коровы. В целом в 2025 году произведено более 41 тысячи тонн молока, что на 4% (1709 тонн) больше, чем в 2024 году.

Лидером по производству молока стало ООО «ПсковАгроИнвест», которое произвело более 22 тысяч тонн молока, увеличив объем на 13% по сравнению с предыдущим годом. Более пяти тысяч тонн молока также произвели ЗАО «Агрофирма «Победа» и ОПХ «Родина» ООО «ПЗ «Каложицы».

 

На одну фуражную корову лучшие показатели надоя составили 11094 кг в ООО «ПсковАгроИнвест». ОПХ «Родина» ООО «ПЗ «Каложицы» показало 10612 кг, а ЗАО «Агрофирма «Победа» – 7585 кг. Более шести тонн на одну фуражную корову получило ООО «Металлист». В целом за прошедший год перерабатывающее предприятие реализовало 41 тысячу тонн молока высокого качества в зачетном весе.

«За этими и другими показателями стоит огромный труд руководителей, специалистов и работников животноводческих ферм и комплексов. Пожелаем труженикам здоровья и дальнейших успехов!» - заключила Наталья Фёдорова.
