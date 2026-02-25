 
Суд взыскал с администрации Дедовичского округа 85,7 млн рублей неиспользованной субсидии

Арбитражный суд Псковской области взыскал с администрации Дедовичского округа в пользу министерства сельского хозяйства региона неиспользованный остаток субсидии в размере более 85,7 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Средства областного бюджета выделили на софинансирование расходных обязательств администрации по реализации проекта «Комплексное развитие поселка Дедовичи, деревень Красные Горки и Дубишно Дедовичского района Псковской области».

Между министерством сельского хозяйства и администрацией округа заключили соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Псковской области на сумму более 261 млн рублей. Субсидия предназначалась для реализации проекта в 2023–2025 годах в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий». 

Кроме того, субсидия должна была покрыть капитальный ремонт следующих объектов:

  • Дедовичский районный центр досуга на сумму более 63,9 млн рублей (подрядчик — ООО «Капстрой групп»);
  • Дедовичская средняя школа №1 на сумму 85,5 млн рублей (подрядчик — ООО «Капстрой групп»);
  • филиала Дедовичского районного центра досуга «Красногорский сельский клуб» на сумму более 33 млн рублей (подрядчик — ООО «Авант»).

По результатам судебных решений Арбитражного суда Псковской области по трем делам суд взыскал неотработанный аванс с подрядчиков:

  • ООО «Авант» — 4 196 370,64 рубля;
  • ООО «Капстрой Групп» — 55 496 292,77 рубля и 42 380 338,53 рубля.

Суд также установил факт нарушения сроков выполнения работ и наличие у подрядчиков неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса.

Решением суда от 19 февраля требования министерства сельского хозяйства удовлетворили. Суд выявил неиспользованный остаток средств субсидии в размере 85 794 170,72 рубля. Администрация округа не предоставила доказательств эффективного использования указанных денежных средств в рамках соглашения.

Дело зарегистрировано под номером А52-4980/2025.

