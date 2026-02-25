Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Псковской области на начало года

Какие рабочие специальности среди «синих воротничков» получают самые высокие зарплаты, выявили аналитики hh.ru совместно с сервисом подработки «Моя смена» в ходе исследования рынка труда Псковской области в начале 2026 года. Как Псковской Ленте Новостей сообщают эксперты платформы онлайн-рекрутинга, лидером по уровню медианных предложений стали сварщики с доходом в среднем 280 000 рублей.

Самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 года оказались сварщики. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях этих сотрудников составила 280 000 руб. На втором месте расположились операторы станков с ЧПУ (221 700 руб.), на третьем — токари, фрезеровщики и шлифовщики (190 000 руб.). Также в топ рабочих с наибольшими зарплатами входят монтажники (160 000 руб.), механики (157 000 руб.), маляры и штукатуры (140 000 руб.), машинисты (106 000 руб.), водители (100 000 руб.).

Специализация Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях, руб. Сварщик 280 000 Оператор станков с ЧПУ 221 700 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 190 000 Монтажник 160 000 Механик 157 000 Маляр, штукатур 140 000 Машинист 106 000 Водитель 100 000

Таблица «Топ рабочих специализаций с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в вакансиях Псковской области по данным hh.ru, январь 2026»

«Компании Псковской области готовы хорошо оплачивать труд «синих воротничков». Медиана предлагаемых зарплат для категории рабочих профессий в целом по региону составляет 70 600 руб., но в случае со сварщиками, электромонтажниками, машинистами и другими высококвалифицированными рабочими этот показатель может быть в разы выше. Важно отметить, что высокий уровень дохода сегодня можно получить не только при полной занятости. Среди производственных вакансий, которые соискатели могут рассматривать как подработку с почасовой оплатой, также наблюдается заметный рост заработной платы», — отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

По данным сервиса подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme), в январе 2026 года самой высокооплачиваемой работой с почасовой оплатой стала позиция специалиста по заготовкам собственного производства в ритейле. Это сотрудники, которые занимаются приготовлением блюд на гриле, шашлыка, фарша и другой подобной продукции. За час они могут заработать в среднем 361,8 руб. За месяц такие специалисты могут заработать 95 500 тыс. рублей.

На втором месте по уровню оплаты за час оказались пекари со средней ставкой 323,6 руб./ч, а тройку лидеров замыкают сборщики заказов — 313,8 руб./ч. При этом максимальные ставки в пекарнях достигают 403 руб./ч, а в сборке заказов — до 600 руб./ч. За месяц при такой ставке пекари на данный момент могут заработать 85 400 тыс. рублей.