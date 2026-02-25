 
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Псковской области на начало года

Какие рабочие специальности среди «синих воротничков» получают самые высокие зарплаты, выявили аналитики hh.ru совместно с сервисом подработки «Моя смена» в ходе исследования рынка труда Псковской области в начале 2026 года. Как Псковской Ленте Новостей сообщают эксперты платформы онлайн-рекрутинга, лидером по уровню медианных предложений стали сварщики с доходом в среднем 280 000 рублей.

Самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 года оказались сварщики. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях этих сотрудников составила 280 000 руб. На втором месте расположились операторы станков с ЧПУ (221 700 руб.), на третьем — токари, фрезеровщики и шлифовщики (190 000 руб.). Также в топ рабочих с наибольшими зарплатами входят монтажники (160 000 руб.), механики (157 000 руб.), маляры и штукатуры (140 000 руб.), машинисты (106 000 руб.), водители (100 000 руб.).

Специализация

Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях, руб.

Сварщик

280 000

Оператор станков с ЧПУ

221 700

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

190 000

Монтажник

160 000

Механик

157 000

Маляр, штукатур

140 000

Машинист

106 000

Водитель

100 000

Таблица «Топ рабочих специализаций с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в вакансиях Псковской области по данным hh.ru, январь 2026»

«Компании Псковской области готовы хорошо оплачивать труд «синих воротничков». Медиана предлагаемых зарплат для категории рабочих профессий в целом по региону составляет 70 600 руб., но в случае со сварщиками, электромонтажниками, машинистами и другими высококвалифицированными рабочими этот показатель может быть в разы выше. Важно отметить, что высокий уровень дохода сегодня можно получить не только при полной занятости. Среди производственных вакансий, которые соискатели могут рассматривать как подработку с почасовой оплатой, также наблюдается заметный рост заработной платы», — отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

По данным сервиса подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme), в январе 2026 года самой высокооплачиваемой работой с почасовой оплатой стала позиция специалиста по заготовкам собственного производства в ритейле. Это сотрудники, которые занимаются приготовлением блюд на гриле, шашлыка, фарша и другой подобной продукции. За час они могут заработать в среднем 361,8 руб. За месяц такие специалисты могут заработать 95 500 тыс. рублей. 

На втором месте по уровню оплаты за час оказались пекари со средней ставкой 323,6 руб./ч, а тройку лидеров замыкают сборщики заказов — 313,8 руб./ч. При этом максимальные ставки в пекарнях достигают 403 руб./ч, а в сборке заказов — до 600 руб./ч. За месяц при такой ставке пекари на данный момент могут заработать 85 400 тыс. рублей. 

«Высокие ставки у сборщиков заказов отражают общую динамику логистического сегмента. Спрос на этих специалистов со стороны бизнеса устойчиво растет, и рынок реагирует соответствующим образом. В случае с пекарями и заготовщиками ключевую роль играет фактор квалификации: такая работа требует больше знаний и навыков, поэтому оплачивается лучше. Дополнительным драйвером служит структурный сдвиг в ритейле — доля готовой еды в продажах увеличивается, что формирует долгосрочный спрос на таких специалистов и усиливает конкуренцию за них и как следствие также влияет на уровень дохода, выводя эти специальности в лидеры по зарплатам в ритейле», — объяснил директор по работе с ключевыми клиентами сервиса «Моя смена» Влад Твердохлеб.
