Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в Псковской области на начало года

Какие рабочие специальности среди «синих воротничков» получают самые высокие зарплаты, выявили аналитики hh.ru совместно с сервисом подработки «Моя смена» в ходе исследования рынка труда Псковской области в начале 2026 года. Как Псковской Ленте Новостей сообщают эксперты платформы онлайн-рекрутинга, лидером по уровню медианных предложений стали сварщики с доходом в среднем 280 000 рублей.
Изображение создано с помощью нейросети
Самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 года оказались сварщики. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях этих сотрудников составила 280 000 руб. На втором месте расположились операторы станков с ЧПУ (221 700 руб.), на третьем — токари, фрезеровщики и шлифовщики (190 000 руб.). Также в топ рабочих с наибольшими зарплатами входят монтажники (160 000 руб.), механики (157 000 руб.), маляры и штукатуры (140 000 руб.), машинисты (106 000 руб.), водители (100 000 руб.).
|
Специализация
|
Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях, руб.
|
Сварщик
|
280 000
|
Оператор станков с ЧПУ
|
221 700
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
190 000
|
Монтажник
|
160 000
|
Механик
|
157 000
|
Маляр, штукатур
|
140 000
|
Машинист
|
106 000
|
Водитель
|
100 000
Таблица «Топ рабочих специализаций с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в вакансиях Псковской области по данным hh.ru, январь 2026»
По данным сервиса подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme), в январе 2026 года самой высокооплачиваемой работой с почасовой оплатой стала позиция специалиста по заготовкам собственного производства в ритейле. Это сотрудники, которые занимаются приготовлением блюд на гриле, шашлыка, фарша и другой подобной продукции. За час они могут заработать в среднем 361,8 руб. За месяц такие специалисты могут заработать 95 500 тыс. рублей.
На втором месте по уровню оплаты за час оказались пекари со средней ставкой 323,6 руб./ч, а тройку лидеров замыкают сборщики заказов — 313,8 руб./ч. При этом максимальные ставки в пекарнях достигают 403 руб./ч, а в сборке заказов — до 600 руб./ч. За месяц при такой ставке пекари на данный момент могут заработать 85 400 тыс. рублей.