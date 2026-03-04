 
Экономика

Суд отказал во взыскании с экс-гендиректора псковской ОЭЗ Ольги Торбич почти 240 тысяч рублей ущерба

1

Суд отказал особой экономической зоне «Моглино» во взыскании 239 601 рубля с экс-гендиректора ОЭЗ Ольги Торбич в порядке субсидиарной ответственности, сообщил Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Иск связан с тем, что Ольга Торбич, находясь в должности директора, заключила договор на поставку офисной мебели с аффилированной фирмой, нарушив установленную процедуру. Эти обстоятельства были установлены в уголовном деле, которое впоследствии прекратили из-за истечения срока давности.

Экономическая зона обратилась в суд, чтобы взыскать с бывшего руководителя ущерб, учитывая факт аффилированности между Ольгой Торбич и компанией-поставщиком. Однако суд пришёл к выводу, что ОЭЗ не опровергла доводы экс-гендиректора о том, что её действия не выходили за пределы обычной хозяйственной деятельности компании. Такая деятельность соответствовала сложившейся конъюнктуре рынка как до назначения Ольги Торбич на должность, так и после смены руководителя.

Суд также указал, что само по себе сопоставление цен не может свидетельствовать о наличии отклонений от рыночных условий. Рыночные цены не учитывают уровень спроса на аналогичную продукцию, а также наличие или отсутствие у продавца реальной возможности осуществить отчуждение товара по указанным в расчётах ценам. 

Кроме того, суд подчеркнул, что установление аффилированности между директором и контрагентом, в пользу которого было осуществлено исполнение, не создаёт презумпцию причинения убытков юридическому лицу и наличия причинно-следственной связи между такими убытками и действиями директора, если конфликт интересов был своевременно раскрыт перед участниками общества.

В результате суд отказал в удовлетворении требований экономической зоны. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026