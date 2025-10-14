Экономика

«Моглино» требует взыскать со своего экс-гендиректора почти 240 тысяч рублей ущерба

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск особой экономической зоны «Моглино» к экс-гендиректору «Моглино» Ольге Торбич о взыскании 239 601 рубля 4 копеек ущерба, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Как пояснили в суде, Ольга Торбич, находясь в должности директора экономической зоны, заключила договор на поставку офисной мебели с аффилированной фирмой, с нарушением установленной процедуры.

Данное обстоятельство установлено в уголовном деле, рассмотренном в отношении Ольги Торбич. Само уголовное дело в отношении экс-гендиректора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» прекращено в связи с истечением срока давности.

Учитывая установленные в уголовном деле обстоятельства об аффилированности бывшего директора и общества, у которого происходила закупка офисной мебели, экономическая зона обратилась в суд за взысканием ущерба.

Предварительное и судебное заседания назначены на 17 ноября. Дело №А52-4991/2025.