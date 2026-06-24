«Бизнес-курс»: Дело чистое! Доходы из отходов

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Бизнес-курс». В гостях у ведущего, президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова - генеральный директор «Плюсского перерабатывающего комбината» Константин Новинский.

Он расскажет, как пришел в бизнес, почему для размещения своего предприятия выбрал Псковскую область, а также о деятельности «Плюсского перерабатывающего комбината»: откуда он получает сырье для производства, какую продукцию выпускает, кто ее основной потребитель.

Об этом и не только – в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.