Нового правящего архиерея Великолукской епархии представят 3 января

В субботу 3 января в Великих Луках на торжественном соборном богослужении будет официально представлен новый правящий архиерей Великолукской епархии - епископ Варнава (Снытко), сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

В Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки состоится торжественное соборное служение Божественной литургии, которое совершат четыре архиерея Русской Православной Церкви в сослужении многочисленного духовенства Великолукской епархии.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей, временно управляющий Великолукской епархией, представит нового правящего архиерея - епископа Великолукского и Невельского Варнаву (Снытко).

Планируется участие в богослужении епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла (Зинковского) и владыки Сергия (Булатникова), возглавлявшего Великолукскую епархию более 10 лет.

Напомним, 28 декабря в Москве в храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Варнавы (Снытко) во епископа Великолукского и Невельского.

По окончании литургии предстоятель Русской Православной Церкви напутствовал епископа Великолукского и Невельского Варнаву на служение и вручил ему архиерейский жезл. С этого дня новорукоположенный иерарх, избранный к епископскому служению решением Священного синода от 30 октября 2025 года, стал правящим архиереем Великолукской епархии Псковской митрополии. До прибытия на место служения владыки Варнавы митрополит Псковский и Порховский Матфей сохраняет временное управление Великолукской епархией.

Напомним, епископа Великолукского и Невельского Сергия отправили на покой в связи с достижением 75-летия.