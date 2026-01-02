Церковь

Нового правящего архиерея Великолукской епархии представят 3 января

0

В субботу 3 января в Великих Луках на торжественном соборном богослужении будет официально представлен новый правящий архиерей Великолукской епархии - епископ Варнава (Снытко), сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

В Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Великие Луки состоится торжественное соборное служение Божественной литургии, которое совершат четыре архиерея Русской Православной Церкви в сослужении многочисленного духовенства Великолукской епархии.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей, временно управляющий Великолукской епархией, представит нового правящего архиерея - епископа Великолукского и Невельского Варнаву (Снытко).

Планируется участие в богослужении епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла (Зинковского) и владыки Сергия (Булатникова), возглавлявшего Великолукскую епархию более 10 лет.

Напомним, 28 декабря в Москве в храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Варнавы (Снытко) во епископа Великолукского и Невельского.

По окончании литургии предстоятель Русской Православной Церкви напутствовал епископа Великолукского и Невельского Варнаву на служение и вручил ему архиерейский жезл. С этого дня новорукоположенный иерарх, избранный к епископскому служению решением Священного синода от 30 октября 2025 года, стал правящим архиереем Великолукской епархии Псковской митрополии. До прибытия на место служения владыки Варнавы митрополит Псковский и Порховский Матфей сохраняет временное управление Великолукской епархией.

Напомним, епископа Великолукского и Невельского Сергия отправили на покой в связи с достижением 75-летия.

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026

Рейтинг@Mail.ru