В Псково-Печерском монастыре строят вертеп из снега

В Псково-Печерском монастыре строят вертеп из снега и украшают елями входы в храмы и Богом зданные пещеры, сообщается в Telegram-канале обители. 

Фотографии: Ирина Говорова 

Напомним, 6 января — «навечерие» Рождества Христова. Канун праздника в просторечии называется Сочельником. 

 

Сегодня митрополит Псковский и Порховский Матфей уже совершил божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. 

Фотографии: Матвей Елисеев

Его высокопреосвященству сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов) с братией обители в священном сане. Песнопения литургии исполнили братский хор монастыря под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились насельники монастыря, прихожане обители и паломники.

 

За богослужением митрополит Матфей принял в число послушников Псково-Печерского монастыря Святослава Тювякова, Сергия Сулоева, Игоря Тупикина, Андрея Антропова, Романа Давыдова. По окончании богослужения Владыка Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

Напомним, в Сочельник перед божественной литургией совершаются великие часы (также они называются царскими, потому что раньше на них присутствовали цари), затем великая вечерня. Во время нее прочитывают восемь рождественских паремий — выдержек из Священного Писания Ветхого Завета, которые содержат пророчества и прообразы Рождества. 

После служится литургия святителя Василия Великого (она чуть длиннее, и ее совершают всего 10 раз в году). В конце богослужения на середину храма выносят свечу, перед которой духовенство поет тропарь и кондак праздника Рождества.

