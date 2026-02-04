Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 20 февраля

Ежемесячный традиционный крестный ход вокруг города Пскова состоится 20 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Крестный ход организует приход храма Нерукотворного Образа Спаса (с Жабьей лавицы).

Участники пройдут часть маршрута пешком, а часть проедут на автобусе.

Начало крестного хода запланировали на 10:00 от храма, который находится по адресу: город Псков, улица Первомайская, 29.

Для участия в мероприятии требуется предварительная запись. Записаться можно по телефону: +7 (911) 899 06 06.