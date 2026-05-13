Молебен об окончании учебного года проведут в Великих Луках 25 мая

Благодарственный молебен по случаю окончания учебного года состоится в Великих Луках в понедельник, 25 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
В службе примут участие учащиеся и педагоги общеобразовательных и воскресных школ, студенты, преподаватели и родители.
Молебен пройдёт в 12:00 в двух храмах города:
- в Свято-Вознесенском кафедральном соборе, расположенном по адресу: улица К. Либкнехта, 5-в;
- в храме святителя Тихона, Патриарха Московского, находящемся по адресу: улица Гражданская, 18 к1.