В Пскове впервые состоится Крестный ход к месту, где была часовня Владычного Креста

Пасхальный крестный ход протяженностью 300 метров от храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской к месту, где у старой Изборской дороги стояла часовня Владычного Креста, состоится в воскресенье, 17 мая, в Неделю шестую по Пасхе, по окончании Воскресной литургии, сообщили в Псковской епархии.

Часовню Владычного Креста построили монахи Псково-Печерского монастыря в честь Победы псковичей в 1582 году над войском польского короля Стефана Батория.

Ежегодно в седьмую Неделю по Пасхе через эту часовню проходил великий крестный ход «со святыми иконами Пречистыя Богородицы и с честным Крестом из Печерскаго монастыря во град Псков к Святой Живоначальной Троице, по завету осадных людей» в память Победы над поляками.