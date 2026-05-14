В Пскове проходят XVII Международные Александро-Невские чтения

Торжественное открытие XVII Международных Александро-Невских чтений «Святой благоверный князь Александр Невский состоялось сегодня, 14 мая, в Пскове. Патриотическое воспитание молодежи в условиях современности», сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Правительство Псковской области

В мероприятии приняли участие представители региональной и муниципальной власти, научного и педагогического сообществ региона, духовенства и приглашенные гости.

С приветственным словом к участникам чтений обратился митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«Александро-Невские чтения уже 17-й раз объединяют нас у духовной колыбели отечественной истории. Когда мы мысленно возвращаемся к суровой и величественной эпохе XIII века, к личности святого благоверного князя, мы невольно задаемся вопросом: что питало его мужество в эпоху тотального краха привычного мира? Ответ мы находим в Священном ПисанииЭто наставление из Книги Притчей Соломоновых: „Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится“. На первый взгляд, здесь говорится лишь о воспитании детей, но святоотеческая мудрость видит гораздо глубже: это пророчество о цельности жизненного пути, о том, что фундамент, заложенный в юности, определяет крепость всего здания человеческой жизни и даже целой цивилизации», — подчеркнул митрополит Матфей. «Желаю всем вам, чтобы нынешние чтения стали не просто академическим обменом мнениями, но тем самым спасительным „наставлением“, которое не позволит сердцу нашему уклониться от служения Истине ни в юности, ни в зрелости, ни в старости», — добавил он.

Министр образования региона Александр Сорокин также приветствовал участников.

«Не могу не отметить важность, актуальность и практическую значимость, которую несет заглавная тема, вынесенная на эти 17-е чтения. Патриотическое воспитание молодежи сегодня — это огромный вызов, ведь то время, в котором мы с вами живем, само бросает серьезные вызовы, связанные с международными отношениями и новыми технологиями, — отметил глава ведомства.

«В этом быстро меняющемся мире, большом количестве разнообразной информации даже взрослому зачастую тяжело не потерять свои основы, что уж говорить о нашей молодежи — о тех, у кого эти основы только формируются. Потому ничего удивительного в том, что мы часто обращаемся к образу святого благоверного князя Александра Ярославича, ведь период XIII века — этот тот период, когда наш народ точно так же столкнулся с вызовами, угрожавшими самим основам существования нашего народа. Поэтому очень важна эта тема и крайне важны наши встречи», — подчеркнул Александр Сорокин.

Мероприятие продолжилось пленарным заседанием. Участники обсудили проблематику использования искусственного интеллекта в образовательном процессе, формирование образа Александра Невского, духовные основы его правления и другие вопросы.

Завершился первый день чтений праздничным концертом ансамбля «Сказ» им. Виталия Румянцева под руководством заслуженного работника культуры России Константина Абабкова.

Работа чтений по 12 тематическим секциям продолжится завтра, 15 мая.

Организаторами выступает приход воинского храма святого князя Александра Невского города Пскова при поддержке Правительства Псковской области, региональных министерств по культуре и образованию, Псковского государственного университета, Псковского филиала академии ФСИН России и Фонда Андрея Первозванного.