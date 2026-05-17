Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре вчера, 16 мая, накануне Недели 6-й по Пасхе. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили архимандрит Филарет (Кольцов) с братией обители и гости в священном сане. Песнопения исполнили братский хор под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой.

За богослужением молились братия обители, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, а также многочисленные прихожане и паломники.