В псковском храме Николая Чудотворца 22 мая состоится первое богослужение после реставрации

Божественная литургия, которую совершит митрополит Псковский и Порховский Матфей, состоится 22 мая в 9:00, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, в отреставрированном храме святителя Николая Чудотворца (со Усохи) города Пскова, сообщили в Псковской епархии.

Фотография: Псковская епархия

Масштабные работы по реставрации храма продолжались три года. Впервые реставраторами и археологами были установлены подлинные очертания храма, открыты фундаменты. Храму вернули первоначальный уровень XV века по всей территории. Воссозданы утраченные объемы паперти, южного и северного приделов храма. Часовня «Неугасимой свечи» отреставрирована с сохранением всех архитектурных и кованых элементов.

Кончанский храм древнего Опоцкого конца — церковь Николы на Усохе впервые упоминается в летописи в 1371 году.