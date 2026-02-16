В древнем храме Николы со Усохи в Пскове реставраторы сохранили и законсервировали фрески XV- XVI веков

В церкви Николы со Усохи в Пскове реставраторы сохранили и законсервировали фрески, которые сохранились в барабане купола четверика. Об этом сообщило АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» / Telegram-канале

По словам организации, от внутреннего убранства церкви к нашему времени ничего не осталось. Однако удивительные по своей красоте архитектурные элементы видны отчетливо именно сейчас, после всех проведенных работ по их сохранению. Это первоначальная форма окон, небольшие ниши под иконы и церковную утварь, выступы, круглые отверстия голосников. В барабане храма проступают контуры забеленных фресок — изображений святых.

Как свидетельствуют летописи, Кончанский храм древнего Опоцкого конца — церковь Николы на Усохе (или в Опоках) — впервые был построен в 1371 году с двухпролетной звонницей. Возле храма собиралось кончанское вече. В церкви велось делопроизводство конца, хранились его ценности и оружие. Это было в Пскове второе по величине здание после Троицкого собора.

Ввиду неоднократных пожаров в 1406, 1451 и 1466 годах, когда пожар начался на Усохе, церковь была разрушена. В1536 году в летописи вновь говорится, что - «совершена бысть церковь святой Никола».

Реставратор Юрий Спегальский пишет, что церковь подвергалась неоднократным переделкам в XVII-XIX веков.: восьмискатное покрытие основного объема храма и его придела было переделано на четырехскатное. Тогда же были перекрыты сводами боковые притворы, а с запада пристроено новое каменное крыльцо и переделаны окна.

В 1780 году разобрана двухпролетная звонница, и рядом с церковью построена колокольня у юго-восточной стороны; у южной апсиды была построена новая часовня, совершенно скрывшая древнюю; вновь подвергались переделке окна храма; сооружена глава с перехватом. В 1878-1879 годах расширены ее окна, надстроен деревянный верх колокольни, подняты полы. В 1941-1944 годах здание горело и было сильно повреждено.

Реставрации 1946-1974 годов (архитекторы Ю.П. Спегальский, В.А. Лебедев, Б.С. Скобельцын) во многом вернули храму древние формы одного из наиболее значительных памятников псковского храмового зодчества XV- XVI веков. Однако, реставрация не была завершена.

Полный объем запланированных работ с использованием эскизов Юрия Спегальского, воссозданием утраченных приделов и первоначальных, исторических контуров паперти, был осуществлен только во время последней реставрации, выполненной по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». Современный проект реставрации был обогащен результатами научных изысканий, предварявших начало работ.