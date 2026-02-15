 
В Псковской областной библиотеке состоится встреча с протоиереем Романом Лединым

17 февраля в Псковской областной научной библиотеке состоится очередная беседа с руководителем отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиереем Романом Лединым, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Тема обсуждения: «Десять заповедей Божиих в их христианском понимании». Святой Иоанн Златоуст сказал: «Послушай Бога в заповедях, чтобы и Он услышал тебя в молитвах».

Встреча состоится в 14:00 в зале Президентской библиотеки (2-й этаж, кабинет 204) по адресу: Псков, улица Профсоюзная, 2. Вход свободный.

Цикл бесед проводится в рамках совместного проекта с министерством культуры Псковской области «Священные встречи».

