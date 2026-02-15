 
Церковь

Сретение Господне отмечают православные христиане 15 февраля

0

Сретение Господа Нашего Иисуса Христа — христианский праздник, отмечаемый в православии, католицизме и некоторых протестантских конфессиях, в том числе и в лютеранстве, на 40-й день после Рождества Христова. Существуют сведения, что его отмечали уже в 4 веке.

Русской православной церковью Сретение почитается одним из двунадесятых праздников. Он установлен в память о знаменательном для христиан событии — встрече (славянск. сретении) в Иерусалимском храме младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном. У древних иудеев была традиция: мать, у которой родился мальчик, приходила с младенцем в Иерусалимский храм через 40 дней после родов, чтобы принести очистительную жертву. 

Когда воплощенному Слову Божию пришло время явиться на земле, тогда Провидением Божиим уготованы были некоторые избранные из человеков — встретить Его чудесное, всеспасительное явление, и возвестить его миру. Одним из них был исполненный Духа Святого старец Симеон, которому было обещано от Бога, что не покинет он сей мир до тех пор, пока не увидит Христа Господня. Это сретение Симеоном и празднует святая Православная церковь ежегодно 15 февраля по новому стилю, пишет calend.ru.

На Сретение в православных храмах проходит праздничная литургия, перед которой освящают свечи, которые потом верующие хранят дома и зажигают в особых случаях. Также в этот день принято помогать нуждающимся и подавать милостыню.

Напомним, одиннадцатый Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, пройдет 21 февраля в Пскове. 

