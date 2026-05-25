 
Церковь

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил отпевание иеромонаха Романа (Матюшина) 

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил чин отпевания заштатного клирика Псковской епархии иеромонаха Романа (Матюшина) в храме Покрова Пресвятой Богородицы деревни Боровик Псковского муниципального округа. Об этом сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото здесь и далее: Матвей Елисеев

Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, епископ Великолукский и Невельский Варнава, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы деревни Боровик игумен Филагрий (Кривых), благочинный Псковского района иерей Михаил Буценка, благочинный Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией обители, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Короплясов, духовенство Псковского района и гости епархии в священном сане. 

Песнопения отпевания исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане храма и духовные чада иеромонаха Романа. 

По окончании отпевания митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся:

«Сегодня мы собрались для того, чтобы проводить в последний путь постриженника Псково-Печерской обители иеромонаха Романа. Это событие для нас конечно, печальное, но этот путь надлежит пройти каждому. А об отце Романе можно сказать, что для него, по словам апостола Павла, "жизнь – Христос, и смерть – приобретение" (Флп. 1:21). Здесь, на земле, он всю жизнь готовился к переходу в вечность. И сегодня мы являемся свидетелями этого перехода и напутствуем всеми церковными молитвами, в которых его душа нуждается».

 

Затем с проповедью ко всем собравшимся обратился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, который прибыл сегодня в Псков.

Погребение новопреставленного иеромонаха Романа (Матюшина) состоялось на территории храма иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» в скиту Ветрово Псковского округа. 

Напомним, Постриженник Псково-Печерского монастыря, иеромонах Роман (в миру Александр Иванович Матюшин-Правдин) — поэт, автор стихов и духовных песнопений, член Союза писателей России скончался в аэропорту в Белграде, возвращаясь умирать на Родину.

