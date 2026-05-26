Владыка Тихон: Наша сверхзадача - чтобы православные школы не развили ненависть к вере

Псковскую гимназию с изучением основ православной культуры №28 на улице Киселева посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Севастопольским и Крымским Тихоном они осмотрели помещения школы и пообщались с учащимися, а также с преподавателями.

«Говорят, что в школах нельзя вешать иконы. Наша с вами задача - чтобы дети сами захотели их повесить. И сверхзадача - чтобы в православных школах у детей не развилась ненависть к православию», - сказал владыка Тихон, обратившись к священникам, которые преподают курс по основам православия в школе.

Затем Сергей Кравцов в аудитории по гончарному искусству пообщался с учениками и был впечатлен, что преподаватель окончила художественную академию имени Репина в Санкт-Петербурге.

Министру и Владыке также показали уникальный школьный музей истории семьи Романовых. По заверениям директора школы Ольги Замирской, учащиеся сами выбрали эту тему в качестве основной для музея, так как школа имеет исторический уклон.

В завершение встречи Сергей Кравцов оставил запись в книге почетных гостей. В качестве памятного подарка ему подарили изделие из голубой глины в виде символа гимназии.

«Самое главное, что дети довольны и счастливы. Очень важно, что идёт взаимодействие с епархией. Очень важно, что подготовлены специальные образовательные программы. Вы задали вектор тому, какой должна быть эта школа», - резюмировал Сергей Кравцов.

Напомним, гимназия на улице Киселева в Пскове открыла свои двери для учеников 2 декабря 2025 года. Школу на 520 мест планируется внести в перечень федеральных инновационных площадок.

Срок ее сдачи неоднократно переносился.