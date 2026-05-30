Священник рассказал, что делать в Троицкую субботу

В Троицкую родительскую субботу обязательны молитвы в храмах и дома за своих предков, сказал настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.

«В Троицкую родительскую субботу мы вспоминаем молитвенно своих предков, свой род, веруя, что и наши потомки вознесут молитвы Богу за нас. Обязательным являются для христиан молитвы в храмах и дома», – сказал он.

В Русской православной церкви установлены дни особого поминовения усопших. Это Радоница, день поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны – 9 мая, а также родительские субботы: Троицкая накануне праздника Троицы, Мясопустная накануне Масленицы, три субботы во время Великого поста и Дмитриевская перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, который отмечают 8 ноября по новому стилю, пишет РИА Новости.