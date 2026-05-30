Троицкая родительская суббота празднуется сегодня православными

В Троицкую родительскую субботу в православном мире принято поминать усопших. Эта традиция ведёт своё начало с апостольских времен. Апостол Петр в этот день, обращаясь к иудеям, говорит о Воскресшем Спасителе: Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти (Деян. 2, 24). Апостольские постановления гласят, что апостолы, исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, проповедовали иудеям и язычникам Спасителя нашего Иисуса Христа, Судиею живых и мертвых.

Следуя этой традиции, Святая Церковь издавна призывает совершать перед днем Пресвятой Троицы поминовение всех усопших благочестивых праотцов, отцов, братьев и сестер.

Троицкая суббота является вселенской и представляет собой последний день Церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей своей полноте Церкви Христовой в День Пятидесятницы.

Святая Церковь призывает в эту субботу совершать поминовение, чтобы спасительная благодать Святого Духа очистила грехи душ всех от века усопших и просит о собрании всех в Царство Христово, молясь «упокоить души прежде отшедших на месте прохлаждения, яко не мертвые восхвалят Тя, Господи, ниже сущие во аде исповедания дерзнут принести Тебе, но мы, живые благословим Тя и молим, и очистительныя молитвы и жертвы приносим Тебе о душах их».

Во всех храмах в этот день совершаются заупокойные Литургии и панихиды. В храме можно заказать поминовение имен усопших на литургии. Поминовение совершается священнослужителями в алтаре, когда из просфоры вынимаются частицы, которые затем погружаются в чашу с Телом и Кровью Христовой. В этот момент читается молитва: «Омой, Господи, грехи здесь поминавшихся Честною Твоею Кровию, молитвами святых Твоих». Всем верующим рекомендуется идти на кладбище после посещения храма.

В Пскове к Троицкой родительской субботе и Троице запустят дополнительные рейсы автобусов до кладбищ «Орлецы» и «Крестовское».

В эти дни с 9.10 до 14.34 будет организовано движение дополнительных автобусов по маршруту «площадь Ленина - Орлецы».

Время отправления от площади Ленина: 9:10, 9:30, 10:07, 10:29, 11:03, 11:26, 12:00, 13:17, 13:35, 14:14, 14:34.

Время отправления от конечной остановки кладбище «Орлецы 2» - 9:38, 10:00, 10:34, 10:57, 11:31, 11:54, 12:28, 13:45, 14:05, 14:42, 15:02.

Также 30 и 31 мая организованы заезды автобуса маршрута №9 «Вокзал-Подборовье» на кладбище «Крестовское». Отправление от вокзала: 10:10, 11:13, 12:43. Отправление от кладбища: 12:12, 13:20, 14:21.