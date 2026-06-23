В Великолукской крепости впервые совершена литургия памяти и скорби

22 июня в городской крепости города Великие Луки, на месте закрытого столетие назад и разрушенного в военные годы собора Воскресения Христова, епископ Великолукский и Невельский Варнава с духовенством Великолукской епархии совершил божественную литургию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото: Виталий Плотников

«Это историческое и очень важное для духовного возрождения Великих Лук мероприятие было поддержано администрацией города Великие Луки. С владыкой Варнавой и православной общиной города на месте гибели в разные века тысяч защитников и жителей Великих Лук молились представители городской администрации и городской Думы, Великолукского краеведческого общества, паломники монашеских общин епархии и прихожане великолукских храмов», - отметили в епархии.

За божественной литургией и поминальной панихидой преосвященнейшему владыке Варнаве сослужили секретарь Великолукской епархии иерей Вадим Яковлев, благочинный монастырей Великолукской епархии иеромонах Нил (Лосев), ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки иерей Роман Донец, благочинный Свято-Успенского Святогорского монастыря иеромонах Савва (Овчинников), руководитель епархиального миссионерского отдела иерей Дмитрий Ласкин, настоятель храма Милостивой иконы Божией Матери д. Вехно иеромонах Викентий (Емолкин).

Диаконский чин исполнили насельник Свято-Успенского Жировичского монастыря (Беларусь) иеродиакон Тихон (Войшевич) и клирик храма Святой Троицы города Себеж диакон Пётр Нетреба. Песнопения исполнил Архиерейский хор Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки под управлением регента Ольги Смольченковой.

Для совершения литургии волонтёрами и православной молодёжью руины Воскресенского собора, который в 2026 году мог бы отметить 400-летие, были облагорожены. Приведён в порядок Поклонный крест, установленный в 2011 году, построен помост и лестница для обеспечения безопасности участников и во избежание попрания святынь, возможно, сохранившихся под руинами алтаря. При поддержке городской администрации отделом культуры Великолукской епархии были обустроены шатры для певчих и алтарной части, установлено звуковое оборудование.

По благословению владыки Варнавы проповедь после отпуста произнёс отец Савва (Овчинников). После совершения божественной литургии и заупокойного богослужения, епископ Великолукский и Невельский Варнава обратился к собравшимся в этот исторический момент на городской крепости с архипастырским словом.

В завершение мероприятия Архиерейский хор собора исполнил небольшой концерт.

В епархии напомнили, что в 2026 году исполняется 815 лет со времени первого упоминания Великолукской крепости в русской летописи, городу Великие Луки исполнится 860 лет, хотя и город, и его крепость гораздо древнее. Великолукская земляная крепость была надёжным рубежом Русского государства и не даром называлась «предсердием Москвы» и «оплечьем Великого Новгорода». «В Псковской земле ХIV-XV вв. было больше каменных крепостей, чем во всей Московской Руси», - свидетельствует академик М.Н. Тихомиров. С XII по XVII вв. Великие Луки - город-крепость и посад – разрушали и сжигали более 10 раз. Последний великий пожар, уничтоживший городскую крепость, произошёл 5 октября 1680 года. Восстанавливали после разрушений город-крепость Великие Луки многократно сами жители города, предместий, окрестных сёл; новгородцы с посадниками-воеводами Нездилой Пехчиничем (1200), Дмитром Якуничем (1211); московские посадники, воеводы и даже польские захватчики сразу после захвата крепости в ходе Ливонской войны под руководством итальянца Доминико Рудольфини (1580); уральские казаки под командой воеводы Кокорева (1619), служилые стрельцы. В 1704 г. по повелению Петра I по чертежам Леонтия Магницкого в Великих Луках проведена реконструкция крепости, завершённая к 1708 году. Крепость имела шесть бастионов, один равелин, со всех сторон была окружена водой и была «близнецом» Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Однако уже в 1788 году крепость перестала существовать как постоянный военный объект.

Украшением города почти 300 лет был Воскресенский собор. По легенде он расположен на месте шатра княгини Ольги, в котором она отдыхала в июле 961 года. На месте шатра горожане поставили деревянную часовню во имя Рождества Пресвятой Богородицы, которая неоднократно сгорала и восстанавливалась.

400 лет назад здесь началась история собора Воскресения Христова – одного из символов дореволюционного города Великие Луки. По данным Великолукского краеведческого музея, именно в 1626 году «Собор Воскресения Христова, что внутри города» впервые упоминается в письменных источниках.

22 июня проходил День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.