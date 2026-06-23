Митрополит Матфей освятил памятную доску князю Андрею Гагарину в усадьбе «Холомки»

В усадьбе «Холомки» в поселке Бельское Устье Порховского округа торжественно открыли мемориальную доску в память о российском учёном и изобретателе, первом директоре Политехнического института, князе Андрее Гагарине. Мероприятие было приурочено к 170-летию князя Гагарина (1855–1921) и 230-летию храма Вознесения Господня в селе Бельское Устье, у стен которого он похоронен. Освящение мемориальной доски совершил митрополит Псковский и Порховской Матфей, сообщили в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

Фото здесь и далее: Матвей Елисеев

Его высокопреосвященству сослужили: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Порхова протоиерей Сергий Кривоногов, настоятель храма Вознесения Господня деревни Бельское Устье протоиерей Александр Баранов, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Кирилл Быков.

Песнопения чина исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились: ректор Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Андрей Рудской, руководитель представительства «Российской ассоциации реставраторов» по Псковской области Игорь Лагунин, местные жители, меценаты и паломники.

Обращаясь ко всем собравшимся со словом приветствия, митрополит Матфей сказал:

«Мы вспоминаем князя Андрея Григорьевича Гагарина не как титулованного вельможу, но как труженика на ниве просвещения, который данный ему от Господа талант не зарыл в землю, но усердными трудами многократно приумножил во славу Отечества. Будучи потомком славного рода, он избрал стезю не праздности, а созидательного делания. Истинно, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя, но есть еще и другая жертва, не менее угодная Создателю — это когда человек полагает свои дарования, силы и таланты на алтарь просвещения».

Андрей Гагарин — потомок знатного рода, восходящего к Рюрику, крестителю Руси, великому князю Владимиру Святославичу, Владимиру Мономаху. Андрей Гагарин родился 22 декабря 1855 года (по новому стилю — 4 января 1856 года). В 1884 году он окончил Михайловскую артиллерийскую академию по первому разряду и защитил диссертацию по теме наивыгоднейшей нарезки стволов орудий. Ему принадлежит авторство нескольких инженерных изобретений. Например, названная его именем «круговая линейка Гагарина», удостоенная золотой медали на Парижской Всемирной выставке в 1900 году.

7 января 1900 года по указу императора Николая II Андрей Гагарин был назначен директором только что основанного Санкт-Петербургского политехнического института. Его кандидатуру предложил министр финансов Российской империи Сергей Витте. Андрей Гагарин возглавил и комиссию по строительству института.

Мемориальная доска изготовлена из мрамора и установлена по согласованию с министерством культурного наследия Псковской области. Надпись на ней гласит: «Здесь с 1912 по 1920 год жил и работал выдающийся русский учёный и изобретатель, первый директор Санкт-Петербургского политехнического института, князь Андрей Григорьевич Гагарин». В этот период Гагарин проектировал и строил усадьбу, постоянно жил в ней вместе с семьёй и занимался научными исследованиями вплоть до своей болезни и госпитализации в Порховскую больницу в декабре 1920 года.

«Такая же мемориальная доска планируется к размещению на фасаде дома №1 по улице Фурштатской в Санкт-Петербурге, где князь Гагарин жил и трудился в период строительства Политеха и в первые годы руководства институтом», — отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

На мероприятии также прошла церемония награждения благотворителей и участников программы памяти князя Андрея Гагарина. За вклад в сохранение исторического наследия Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и содействие увековечению памяти князя Андрея Гагарина памятные медали и благодарности университета вручили митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею; правительству Псковской области (награду получила заместитель министра культурного наследия Псковской области Елена Ковальчук); профсоюзной организации сотрудников Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (награду получил заместитель председателя профсоюзного комитета профсоюзной организации Виктор Виколайнен).

В продолжение программы мероприятий гости поехали в село Бельское Устье для участия в панихиде по выдающемуся русскому учёному и изобретателю, князю Андрею Гагарину. Там же прошло возложение венков и цветов.