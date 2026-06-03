Отделение паллиативной помощи освятили в больнице в великолукской деревне Золотково

Чин освящения отделения паллиативной медицинской помощи при Великолукской межрайонной больнице в деревне Золотково Великолукского округа совершили 2 июня руководитель епархиального отдела по социальному служению и благотворительности иерей Вадим Яковлев и помощник руководителя иерей Андрей Гаврилов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото: отдел по церковной благотворительности и социальному служению Великолукской епархии

«Это событие знаменует собой важный этап в развитии социальной и медицинской помощи в регионе. Отделение паллиативной помощи будет оказывать всестороннюю поддержку пациентам с неизлечимыми заболеваниями, направленную на облегчение их страданий, улучшение качества жизни и духовное утешение», - рассказали в епархии.

Освящение символизирует благословение на труд медицинского персонала и дарует надежду пациентам и их близким. Иерей Вадим Яковлев и иерей Андрей Гаврилов подчеркнули значимость такого рода учреждений, где человеческий фактор и духовная поддержка играют не менее важную роль, чем медицинская помощь.