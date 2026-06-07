Из Клина в Торопец: Свято-Тихоновский крестный ход пройдет по Псковской земле с 25 по 28 июня

Согласованы даты и маршрут ежегодного Свято-Тихоновского крестного хода в честь святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. По благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы, с 25 по 28 июня 2026 года в течение четырех дней паломники пройдут по святым местам, связанным с жизнью и служением священников рода Белавиных из деревни Клин в город Торопец через деревни Груздово Куньинского муниципального округа и Плотично Торопецкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

Крестный ход начнется 25 июня, в четверг, на родине Патриарха Тихона в деревне Клин Куньинского муниципального округа Псковской области. В храме Воскресения Христова в 9:00 состоится Божественная Литургия. Возглавит богослужение наместник Свято-Успенского Святогорского монастыря игумен Василий (Бурков). Литургии будут совершатся на каждой длительной остановке крестного хода. Завершится крестный ход Божественной литургией в Свято-Тихоновском женском монастыре города Торопец.

Маршрут Свято-Тихоновского крестного хода 2026 года

1 день. 25 июня, четверг. После Литургии и небольшой трапезы от храма Воскресения Христова в деревне Клин Куньинского округа пеший крестный ход до деревни Груздово Куньинского муниципалитета. В первый день планируется пройти порядка 18 километров (приблизительное время в пути - 4-5 часов) У стен разрушенной церкви Троицы Живоначальной будет стоянка для трапезы и ночевки под открытым небом.

2 день. 26 июня, пятница. В 8:00 будет совершена Божественная Литургия. После паломники отправятся в путь до колокольни Троицкой церкви в деревни Плотично Торопецкого района Тверской области. Протяженность второго дня крестного хода - 20 километров, приблизительное время в пути - 4-5 часов. Там же трапеза и ночлег под открытым небом.

3 день. 27 июня, суббота. В 8:00 - Божественная Литургия. После паломники отправятся в город Торопец. Протяженность третьего дня крестного хода - 20 километров, приблизительное время в пути - 4-5 часов. В конце маршрута ставятся палатки на отдых и ночлег.

4 день. 28 июня, воскресенье. Крестный ход от места ночного отдыха завершится Божественной Литургией в Свято-Тихоновском женском монастыре городе Торопец, начало в 09:00. После богослужения будет предложена совместная трапеза.

Присоединиться к крестному ходу можно на любом этапе и пройти столько, сколько вам по силам. Свято-Тихоновский крестный ход иногда называют «семейным» из-за большого числа родителей с детьми разного возраста на маршруте. Если нет возможности пройти пешком весь путь или часть маршрута, можно присоединиться к паломникам, приехав на Литургии, которые будут совершаться каждое утро на протяжении всего крестного хода (деревни Клин, Груздово и Плотично, город Торопец).

Что взять с собой на крестный ход:

Медикаменты;

Спальное место (палатка, спальный мешок);

Желательно две пары удобной для ходьбы обуви;

Небольшой набор провианта для себя и своей семьи;

Все остальное, что каждый посчитает для себя необходимым в походе.

Тяжелые сумки, рюкзаки, палатки нет необходимости нести на себе - их везет сопровождающий крестный ход автомобиль.

В процессе каждого из трех дневных 20-ти километровых переходов делается одна или две остановки для отдыха. Желающие участвовать добираются самостоятельно до первой точки маршрута (поселка Клин) и из города Торопец добираются так же самостоятельно.

Курирует хозяйственные вопросы братия Свято-Успенского Святогорского монастыря. Богослужения по маршруту совершаются духовенством монастыря и других приходов Великолукской епархии.

Вопросы по поводу участия в Свято-Тихоновском крестном ходе 25-28 июня 2026 года можно задать в группе прихода храма святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея России поселка Кунья или в группе Свято-Успенского Святогорского монастыря.