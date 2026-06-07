Митрополит Матфей проинспектировал ход работ по реставрации исторического здания Псковской духовной семинарии

Митрополит Псковский и Порховский Матфей проинспектировал ход работ по реставрации исторического здания Псковской духовной семинарии на улице Советской в городе Пскове, где в будущем планируется размещение Свято-Тихоновского кадетского корпуса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

В рабочей встрече приняли участие секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, заведующий канцелярией Псковской епархии иерей Александр Короплясов, помощник митрополита Псковского и Порховского по вопросам строительства Владимир Васильев, главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Алексей Гамзин.

Реставрационные работы семинарии начались 28 июня 2025 года. Первый исторический корпус построен в 1738 году в барочном стиле. Одна из немногих построек этого периода в Пскове, которая сохранилась и дошла до нашего времени в достаточно хорошем состоянии. Небольшие переделки были произведены в ходе дальнейшего расширения семинарии. В 1844 году был пристроен следующий корпус, а в начале XX века это уже здание, состоящие из трех корпусов, выполненное по проекту архитектора Павловского.