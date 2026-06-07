 
Церковь

Митрополит Матфей проинспектировал ход работ по реставрации исторического здания Псковской духовной семинарии

0

Митрополит Псковский и Порховский Матфей проинспектировал ход работ по реставрации исторического здания Псковской духовной семинарии на улице Советской в городе Пскове, где в будущем планируется размещение Свято-Тихоновского кадетского корпуса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

В рабочей встрече приняли участие секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, заведующий канцелярией Псковской епархии иерей Александр Короплясов, помощник митрополита Псковского и Порховского по вопросам строительства Владимир Васильев, главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Алексей Гамзин.

 

Реставрационные работы семинарии начались 28 июня 2025 года. Первый исторический корпус построен в 1738 году в барочном стиле. Одна из немногих построек этого периода в Пскове, которая сохранилась и дошла до нашего времени в достаточно хорошем состоянии. Небольшие переделки были произведены в ходе дальнейшего расширения семинарии. В 1844 году был пристроен следующий корпус, а в начале XX века это уже здание, состоящие из трех корпусов, выполненное по проекту архитектора Павловского.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026